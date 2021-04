La start-up de santé numérique Engage Technologies Group lève 15 millions de dollars pour des outils d’éducation des patients

Le groupe Engage Technologies, basé à Boise, dans l’Id., A clôturé un cycle de financement de série A de 15 millions de dollars pour sa plate-forme mobile destinée aux patients destinée aux industries de la cosmétique, de l’optométrie, de la dentisterie et de l’orthopédie.

Fondée en 2016, la plateforme Engage Technologies permet aux patients d’accéder à des contenus vidéo éducatifs sur les procédures et les soins de routine. La startup du secteur de la santé a été fondée par le PDG Michael Boerner. Le financement total à ce jour est de 20 millions de dollars.

La société utilisera les fonds pour pénétrer de nouveaux marchés et développer davantage de contenu vidéo. Le financement provient de professionnels de santé individuels, dont la majorité sont des clients.

Parallèlement au nouveau financement, Engage Technologies a ajouté de nouveaux membres à son conseil d’administration, notamment:

USC Clinical Professor of Plastic Surgery W.Grant Stevens Novus Clinic Co-fondateur et président Jerry Sude Ancien président de la American Society of Cataract and Refractive Surgery Robert J. Cionni McRae Dental Fondateur et président Lon McRae