La start-up de Seattle 98point6 nomme Jeff Greenstein au poste de PDG permanent à la suite d’un remaniement du leadership

Jeff Greenstein. (Photo via YIS Capital)

Le président de 98point6, Jeff Greenstein, est désormais le PDG permanent de l’entreprise après avoir repris des fonctions de direction par intérim après le départ de l’ancien PDG et co-fondateur Robbie Cape en septembre.

Greenstein a été nommé PDG par intérim après que le conseil d’administration de 98point6, basé à Seattle, a décidé de révoquer Cape en tant que PDG. À l’époque, la société de télémédecine avait déclaré qu’elle recherchait un nouveau leader qui pourrait positionner la startup de 6 ans pour sa prochaine phase de croissance.

Cette personne a fini par être Greenstein, un chef d’entreprise et philanthrope de longue date de Seattle qui a purgé 38 mois de prison il y a dix ans pour avoir comploté en vue de frauder l’Internal Revenue Service et aidé et aidé à remplir une fausse déclaration dans le cadre d’un impôt d’environ 240 millions de dollars. fraude au refuge.

Greenstein a fondé la société de gestion d’investissement Quellos Group en 1994 et l’a vendue à BlackRock pour plus d’un milliard de dollars en 2007. Il dirige maintenant une société d’investissement appelée YIS Capital. Il a co-fondé 98point6 en 2015 avec Cape, même si son rôle était largement sous le radar jusqu’à cette année.

Greenstein reste président de la société, qui fournit des soins primaires virtuels dans les 50 États à plus de 3 millions de patients. Elle compte plus de 300 contrats commerciaux. La startup emploie 369 personnes.

Précédemment : À l’intérieur du remaniement à 98point6 : un membre du conseil d’administration explique le changement brutal de PDG d’une startup bien financée

« Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec l’incroyable équipe de 98point6 et je continue d’être impressionné chaque jour par la passion, l’engagement et le dévouement à améliorer la vie des gens », a déclaré Greenstein dans un communiqué. « Nous sommes à un moment charnière de l’histoire ; une période qui nous permet de gérer une pandémie mondiale et de créer de nouvelles technologies pour servir les gens quand et où ils ont besoin de soins. Grâce à l’innovation et à l’amélioration constante, je pense que 98point6 changera à jamais la façon dont les gens perçoivent les soins primaires. Je suis extrêmement optimiste envers l’entreprise et je suis honoré de travailler aux côtés d’un groupe de professionnels de classe mondiale.

La décision du conseil d’administration de lâcher Cape a surpris les gens de la communauté des startups de Seattle, du secteur des technologies de la santé et même au sein de l’entreprise, qui a levé 247 millions de dollars et signalé une énorme augmentation de la demande des clients pendant la pandémie. Cape a également quitté le conseil d’administration de l’entreprise.

Dans une précédente interview avec ., Lisa Brummel, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’il n’y avait « rien d’inapproprié » qui avait conduit au licenciement de Cape, soulignant qu’il n’était pas inhabituel qu’un PDG fondateur se retire pour permettre à un leader aux compétences différentes de prendre la barre.

Cape est un vétéran de la scène technologique de Seattle. Avant de lancer 98point6, il a vendu l’application de planification familiale Cozi à Time Inc. en 2014 et a précédemment passé 12 ans chez Microsoft.

Plus tôt cette semaine, Cape a déclaré qu’il explorait de nouvelles opportunités potentielles dans l’agriculture et l’environnement.

« Bien que je ne sache pas encore le ‘quoi’, et qu’il n’y a certainement pas encore de ‘nous’, le ‘comment’ commence avec des gens formidables. En fait, tout tourne autour des gens », a écrit Cape dans un article sur LinkedIn. « Donc, une fois que j’ai décidé de la suite, l’une de nos premières recrues sera probablement la personne qui aide à construire l’équipe et la culture. »