La start-up de Seattle Adyn lève 2,5 millions de dollars auprès du PDG de 23andMe et d’autres pour un test de prescription de contrôle des naissances

Elizabeth Ruzzo, PDG d’adyn. (Photos adyn)

La start-up de Seattle Adyn a levé un tour de table de 2,5 millions de dollars codirigé par Lux Capital et M13. La société prévoit de lancer son test d’optimisation du contrôle des naissances phare plus tard cette année et dispose actuellement d’une liste d’attente pour un accès anticipé.

Le test d’Adyn analyse les niveaux d’hormones pour identifier les effets secondaires potentiels pour les femmes – de l’acné aux caillots sanguins – causés par différentes méthodes de contrôle des naissances. Le produit phare pour les consommateurs sera un kit de test à domicile; les utilisateurs reçoivent des données et des recommandations personnalisées via la plateforme adyn et les rendez-vous de télémédecine. L’entreprise envoie ensuite les ordonnances directement aux clients.

La start-up est dirigée par la fondatrice Elizabeth Ruzzo, qui a eu l’idée d’adyn après avoir changé sa prescription contraceptive et «a été jetée dans des idées suicidaires».

«Heureusement, j’ai reconnu que cela était dû au changement de médicament», a déclaré Ruzzo, qui détient un doctorat en génétique et en génomique de l’Université Duke.

L’entreprise affirme que 52% des femmes essaient au moins quatre méthodes de contraception avant d’en trouver une qui fonctionne.

Parmi les autres participants au tour de table, citons Y Combinator, Ascend.VC et Madrona Venture Group Pioneer Fund, un programme d’investisseurs providentiels qui fonctionne comme un système nourricier pour l’entreprise. Des investisseurs individuels tels que Anne Wojcicki, PDG de 23andMe, et Ashley Mayer de Glossier ont également participé.

Les investisseurs investissent plus d’argent dans les startups de santé numérique des femmes, en partie à cause de la pandémie et de l’accélération des services de santé numériques, a rapporté lundi Bloomberg.

«Toutes les mesures incitatives que vous pourriez souhaiter pour servir le bien-être et la santé de la population féminine d’identification, c’est vraiment là», a déclaré Julie Sandler, directrice générale de Pioneer Square Labs, sur un récent épisode de podcast . Studios de 2025: Demain, Aujourd’hui . «Lorsque vous avez une région comme celle-là, qui a été si historiquement, à plusieurs reprises et durablement mal desservie et sous-investie au fil des générations, cela crée des opportunités.