La start-up de Seattle Bean Box lève 2,4 millions de dollars alors que la pandémie alimente la demande de café de spécialité à la maison

Nouveau financement: Bean Box, la start-up de Seattle qui fournit du café de qualité supérieure auprès de torréfacteurs indépendants, a levé 2,4 millions de dollars de nouveaux fonds dans le cadre d’un cycle de série A.

L’entreprise: Fondée en 2014 par Matthew Berk et Ryan Fritzky, Bean Box propose des produits à base de café de 40 torréfacteurs en petits lots de premier ordre, pour rendre ces articles accessibles à plus de personnes à la maison. La startup cherche à apporter la culture du café aux gens à grande échelle, en utilisant des méthodes humaines et algorithmiques pour sélectionner des cafés adaptés aux goûts des clients.

Croissance: Berk, le PDG, a déclaré que la croissance d’une année à l’autre avoisinait les 200% et que la marge brute de Bean Box était désormais supérieure à 40%. Le nombre d’abonnés de la société a plus que doublé l’année dernière et augmente encore plus rapidement maintenant, a déclaré Berk.

Bean Box, qui emploie 20 personnes, ajoute environ deux torréfacteurs par mois et a commencé à s’étendre au-delà du nord-ouest du Pacifique avec de nouveaux partenaires tels que Klatch Coffee, basé à Los Angeles, et Dragonfly Coffee, basé à Boulder, au Colorado.

Bean Box entretient également une relation exclusive avec Cup of Excellence, un concours de premier choix pour les cafés de spécialité, et achète quelques fois par an les cafés gagnants aux enchères. Berk a déclaré que dans certains cas, Bean Box était la seule entreprise de café aux États-Unis à proposer ces microlots.

Impact pandémique: Le principal défi de l’entreprise au cours de l’année écoulée a été de s’adapter aux changements du paysage opérationnel, y compris les limites de personnel et d’espace pour maintenir la sécurité, ainsi que les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

«Heureusement, nous avons investi dans l’automatisation, la technologie d’exécution et notre chaîne d’approvisionnement au cours des cinq dernières années, et cela a vraiment payé pour nous», a déclaré Berk. «Avec de plus en plus de personnes travaillant à domicile, la demande de bon café a explosé et notre base d’abonnés s’est considérablement développée.

“La pandémie a fondamentalement inversé notre hypothèse d’investissement”, a ajouté Berk. «Cette demande de café de spécialité – le segment à la croissance la plus rapide du marché américain du café – passerait de la vente au détail à la maison.»

Investisseurs: Ascend.VC de Kirby Winfield, un partisan de longue date de Bean Box, a mené le tour, avec la participation d’un certain nombre d’autres investisseurs actuels, principalement des particuliers. Bean Box a précédemment levé 3,2 millions de dollars en financement d’amorçage.

La start-up utilisera la nouvelle trésorerie pour une croissance stratégique – en investissant dans son activité d’abonnement au café et en embauchant des cadres supérieurs dans le marketing, l’ingénierie et les opérations.

«Nous avons eu une année 2020 rentable», a déclaré Berk. «Après avoir été très disciplinés dans le développement de l’entreprise, nous avons décidé que ne pas déployer de capital de croissance à ce stade serait irresponsable sur le plan financier. C’est un endroit formidable.

