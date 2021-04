La start-up de Seattle Common Room sort du mode furtif avec un financement de 52 millions de dollars

Fondateurs de la salle commune, de gauche à droite: Tom Kleinpeter; Viraj Mody; Francis Luu; et Linda Lian. (Photo de la salle commune)

Les nouvelles: Common Room, une start-up d’un an basée à Seattle, sort en grande partie du mode furtif. La société a révélé un financement total de 52 millions de dollars et des clients de renom utilisant son logiciel qui vise à aider les entreprises à approfondir leurs relations avec leurs utilisateurs et leurs clients. . a découvert la start-up pour la première fois en septembre au moment où elle commençait à décoller.

Le produit: Les outils de l’entreprise servent d’intermédiaire entre les organisations et les personnes de leurs communautés. Il s’intègre aux applications de communication telles que Slack, Twitter, Discord, etc. L’idée est de faire de la «communauté» un avantage concurrentiel, en connectant les utilisateurs entre eux et en sollicitant des commentaires sur les produits.

«La recommandation d’un autre utilisateur est le meilleur marketing que vous puissiez demander. La promotion d’un champion client est la meilleure vente que vous puissiez demander », a déclaré Sarah Guo, associée chez Greylock, qui a dirigé la série B de 32,3 millions de dollars.

Premiers clients: Des entreprises telles que Notion et Pulumi testent une version pilote de Common Room. «Nous avons des objectifs commerciaux autour du niveau d’engagement de notre communauté, et nous utilisons Common Room pour analyser les mesures d’engagement clés afin d’aider à développer la communauté», a déclaré Aaron Kao, vice-président du marketing chez Pulumi, basé à Seattle.

L’équipe: Common Room compte moins de 20 employés et est dirigée par quatre cofondateurs:

PDG Linda Lian, ancienne associée chez Madrona Venture Group et directrice principale du marketing produit chez Amazon Web Services. L’architecte en chef Tom Kleinpeter, plus récemment ingénieur principal chez Dropbox qui a vendu une start-up de streaming musical au géant du cloud en 2012. Chef du design Francis Luu, un designer qui a passé 10 ans chez Facebook. CTO Viraj Mody, ancien directeur de l’ingénierie chez Dropbox et conseiller technique du PDG de la startup de Seattle Convoy.

Les investisseurs: Index Ventures; Madrona Venture Group; Next Play Ventures; Greylock; 01 conseillers; et une foule d’investisseurs providentiels – y compris Josh Silverman, PDG d’Etsy; l’ancien PDG de Twitter, Dick Costolo; et l’ancienne PDG d’Axiom Elena Donio – font partie des soutiens de la société.

S. «Soma» Somasegar, directeur général de Madrona qui travaillait auparavant avec Lian, a déclaré qu’il était «évident» d’investir dans la salle commune. Il a cité son expérience de travail avec la communauté des développeurs tout en dirigeant la division des développeurs chez Microsoft.

«En tant que personne chargée de superviser ce que nous avons fait chez Microsoft avec la communauté des développeurs, j’avais une profonde appréciation de ce que notre communauté de clients peut faire pour notre plate-forme et, par extension, tout ce qui est construit sur la plate-forme Microsoft», a écrit Somasegar dans un article de blog.

BHAG: Quel est le Big Hairy Audacious Goal de l’entreprise? La publication de Lian sur LinkedIn jette un peu de lumière: