La start-up de Seattle Cyrus signe un accord de conception de protéines avec la biotechnologie immunitaire Selecta d’une valeur pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars

Cyrus Biotechnology a plusieurs partenariats de découverte et de développement de médicaments et vend également Cyrus Bench, une plate-forme logicielle pour l’ingénierie des protéines. (Photo Cyrus)

Cyrus Biotechnology, basée à Seattle, entame une collaboration d’ingénierie des protéines avec Selecta Biosciences, basée à Boston, qui pourrait rapporter jusqu’à 1,5 milliard de dollars à la spin-out de l’Université de Washington. Le partenariat soutiendra le développement de nouveaux agents pour les affections liées au système immunitaire, ont annoncé les sociétés cette semaine.

Le partenariat comprend un paiement initial non divulgué et vaut jusqu’à 1,5 milliard de dollars pour Cyrus – si l’accord atteint certains jalons de découverte, de développement et de vente de médicaments.

Le programme principal du partenariat combinera un agent modulateur immunitaire développé par Selecta avec une protéine appelée IL-2, en cours d’ingénierie par Cyrus.

Le PDG de Cyrus, Lucas Nivon. (Photo Cyrus)

Cyrus améliore l’IL-2 grâce à son logiciel d’ingénierie des protéines et à des tests en laboratoire.

Cyrus peut concevoir des protéines thérapeutiques dotées de propriétés telles qu’une plus grande stabilité dans le corps, en utilisant ses outils logiciels provenant de l’Institute for Protein Design de l’UW.

Le nouveau partenariat s’ajoute à plusieurs autres accords pluriannuels en cours pour Cyrus. Ceux-ci incluent une collaboration continue avec le Broad Institute du MIT et Harvard pour optimiser les techniques d’édition de gènes basées sur CRISPR. Cyrus vend également son logiciel de conception de protéines, Cyrus Bench, à 33 clients, dont de grandes sociétés pharmaceutiques.

“Notre objectif est d’être le premier partenaire pour l’ingénierie informatique des protéines de nouveaux médicaments”, a déclaré le PDG Lucas Nivon dans un e-mail à ..

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Cyrus concevra l’IL-2 à combiner avec l’agent immunomodulateur de Selecta, appelé ImmTOR.

L’IL-2 est connue pour améliorer l’action des cellules immunitaires dans le corps appelées cellules T régulatrices, qui peuvent apaiser un système immunitaire hyperactif et soulager les symptômes des maladies auto-immunes. La combinaison d’IL-2 avec ImmTOR augmente le nombre de ces cellules dans les expériences précliniques.

Deux autres projets sont également sur le pont dans le cadre de la collaboration. Ces projets impliqueront également la combinaison de protéines modifiées avec ImmTOR.

“Cette collaboration est en parfaite adéquation avec notre expertise en conception de protéines”, a déclaré Nivon dans un communiqué. « Avec nos partenaires actuels, nous avons démontré notre capacité à reconcevoir des produits biologiques protéiques existants ou à les construire à partir de zéro. »

Cyrus n’est que l’une des nombreuses entreprises dérivées de l’IPD qui exploitent des outils logiciels de découverte de médicaments, un domaine qui attire de plus en plus l’attention des investisseurs.

Cette semaine encore, la spin-out d’IPD A-Alpha Bio a levé 20 millions de dollars pour sa plateforme de découverte de protéines. Et en juillet, la startup de vaccins Icosavax est devenue publique dans le cadre d’une introduction en bourse qui a levé plus de 180 millions de dollars.

IPD a également récemment publié un outil puissant pour prédire le repliement des protéines, appelé RoseTTAfold, qui rivalise avec un autre construit par DeepMind d’Alphabet, Alphafold2. Les deux outils ont étonné la communauté des sciences de la vie, qui cherchait depuis longtemps une solution informatique rapide pour prédire le repliement des protéines.

Le repliement des protéines a été comparé à la résolution d’énigmes en trois dimensions. Une molécule de protéine avec la bonne forme pourrait éliminer une enzyme indésirable ou modifier la fonction d’une cellule immunitaire.

Les nouvelles avancées n’auront pas d’effet immédiat sur le nouveau partenariat, a déclaré Nivon, car la plupart des cibles médicamenteuses humaines ont déjà des structures tridimensionnelles connues. Les outils IPD et DeepMind seront intégrés dans les futures versions des flux de travail de Cyrus, a déclaré Nivon.

« Ni RoseTTA fold ni Alphafold2 n’auront un impact important immédiat sur les processus de découverte de médicaments au cours des prochains trimestres, mais ils auront un impact massif, selon nous, sur la nouvelle biologie et la découverte de nouvelles cibles et sur l’introduction de médicaments dans des essais cliniques au cours des prochains deux ans et plus », a déclaré Nivon à ..

Plateforme ImmTOR de Selecta. (Sélectionnez un graphique)

La société travaille en collaboration avec de grandes sociétés pharmaceutiques pour développer des moyens d’utiliser plus efficacement RoseTTAfold, bien qu’elle ne soit pas prête pour une annonce officielle, a déclaré Nivon. (RoseTTA a également été incorporé dans le jeu vidéo Foldit et Rosetta@home où les gens peuvent donner du temps informatique pour résoudre les structures des protéines.)

Nivon a cofondé Cyrus en 2015 peu de temps après avoir terminé ses recherches postdoctorales à l’IPD – et il a également cofondé la société de location de vélos Pedal Anywhere. Cyrus a été alimenté par un financement de 8 millions de dollars en 2017 et compte actuellement 24 employés. Elle recrute également des chercheurs pour son laboratoire de biochimie.

La plate-forme ImmTOR de Selecta est testée en combinaison avec d’autres produits biologiques protéiques et thérapies géniques développés par ses partenaires. La société a des essais de phase 3 pour la goutte et plusieurs agents en fin de développement préclinique ou sur le point d’entrer dans les essais de phase 1. Selecta a levé 70 millions de dollars lors de son introduction en bourse en 2016 et elle disposait d’environ 150 millions de dollars en espèces en mai, selon une présentation aux investisseurs.

“Nous avons la chance d’avoir cette opportunité d’optimiser et de faire progresser notre portefeuille grâce à la conception et à la génération de protéines thérapeutiques innovantes”, a déclaré le PDG de Selecta, Carsten Brunn, dans le communiqué. « En fin de compte, cette collaboration a le potentiel de débloquer de nouvelles options de traitement et d’améliorer la vie des patients qui souffrent de maladies graves et débilitantes. »

ImmTOR combine une nanoparticule avec un médicament immunomodulateur, la rapamycine. L’ajout d’une protéine thérapeutique à la particule rend cette protéine moins susceptible d’être attaquée par le système immunitaire. Cela rend également la protéine moins susceptible d’être éliminée par le corps ou de provoquer une réaction chez le patient.

Selecta et Cyrus surmontent tous deux ce problème clé avec l’ingénierie des protéines, à savoir que ces protéines peuvent être rejetées par le corps.

ImmTor diminue la réponse du corps à une protéine particulière. Et Cyrus peut fabriquer une protéine pour que le corps l’accepte. “Ensemble, nous abordons le même problème de manières différentes et entièrement additives”, a déclaré Nivon à ..