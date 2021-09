La start-up de Seattle Lalo est le dernier innovateur en matière de « technologie de la mort », avec une application pour partager et collecter des histoires et plus encore

(Lalo Images)

Juan Medina a envisagé pour la première fois l’idée de sa nouvelle startup en 2003, après la mort de son père, lorsque sa femme lui a demandé de raconter une histoire sur son père et Medina s’est rendu compte qu’il ne le connaissait pas très bien. Des histoires, des blagues, des recettes et plus encore ont été perdues ou dispersées entre divers amis et membres de la famille, a déclaré Medina.

L’idée a refait surface au cours des deux dernières années lorsque la propre fille de Medina, maintenant âgée de 9 ans, a déclaré qu’elle n’avait jamais vraiment rencontré ses grands-parents. Medina a décidé de lancer sa startup Lalo – également le surnom de son père – avec pour mission de donner aux gens un espace numérique privé pour se connecter, partager des histoires et conserver de précieux souvenirs.

Fonctionnant actuellement comme une petite version bêta privée, Lalo est une application qui facilite la collecte de contenu numérique tel que des images, des vidéos, de la voix, du texte, etc. Loin du bruit et des pièges courants des plateformes de médias sociaux traditionnelles, les groupes sont intentionnellement restreints pour favoriser une confiance et une confidentialité accrues. Imaginez que les membres de votre famille se réunissent pour rassembler les meilleures recettes dans un seul espace ou partager des images qui auraient pu être perdues dans un album photo invisible.

Le fondateur de Lalo, Juan Medina. (Photo avec l’aimable autorisation de Juan Medina)

«C’est un espace pour capturer ces souvenirs de famille les plus importants, l’appel téléphonique du dimanche des petits-enfants aux grands-parents où ils peuvent dire:« Grand-père, raconte-moi une fois… », a déclaré Medina.

Lalo prévoit de gagner de l’argent en facturant 25 $ par an pour un abonnement à l’application sans publicité, plusieurs personnes pouvant avoir accès à un espace pour ce prix. Medina a déclaré que l’idée est optimisée pour les petits groupes de 10 à 15 personnes et trop axée sur la confidentialité.

“Vous n’allez pas vous faire cingler par votre ami de collège, comme ‘Hé, rejoignez mon compte'”, a-t-il déclaré.

Medina travaille également à la sécurisation de la permanence des données, potentiellement avec une solution de blockchain ou d’autres moyens d’archiver le matériel à long terme. Il considère ses concurrents comme des médias sociaux traditionnels tels que Facebook où les gens échangent des images et des histoires aujourd’hui, ou des offres plus axées sur les histoires telles que StoryCorps sur NPR ou StoryWorth.

L’idée se heurte à la vague d’innovation qui tombe dans la catégorie des « technologies de la mort », où les startups réinventent tout ce qui concerne les pratiques traditionnelles de l’industrie funéraire et de fin de vie avec des idées impliquant le compostage corporel, les services de crémation et l’achat de cercueils.

Les utilisateurs de Lalo n’ont pas à se concentrer sur la perte récente ou imminente d’un être cher, mais Medina pense que l’application peut être un outil utile dans le processus de deuil.

Avant de s’essayer à sa propre startup, Medina a passé un peu plus de huit ans chez Amazon à travailler sur diverses technologies, à construire des choses à partir de zéro et à comprendre comment les construire rapidement. La décision de partir et de démarrer Lalo est venue avec une certaine appréhension.

« Je suis marié, j’ai une fille, nous avons une hypothèque. S’éloigner de ce revenu stable que j’ai eu toute ma vie était effrayant », a déclaré Medina. « Mais ça a été incroyable. Je l’ai adoré. C’est génial de faire ce que j’aime, quelque chose qui me passionne.

Et l’intérêt de différents investisseurs providentiels ainsi que le financement du premier investisseur institutionnel de Lalo ont apaisé certaines inquiétudes quant à la viabilité à long terme de l’idée. La société de capital-risque Overlooked Ventures, basée à Columbus, dans l’Ohio, a annoncé plus tôt ce mois-ci que Lalo était son premier investissement, et l’associée fondatrice Janine Sickmeyer a écrit à propos de la startup : le deuil peut aider les gens à faire face et à rester connectés pour pleurer la perte ensemble.

Medina n’a pas partagé combien d’argent Lalo a collecté dans le financement de pré-amorçage. La société a été constituée fin 2020 et a démarré en mars après que Medina a quitté Amazon.

Lalo emploie actuellement huit personnes et faisait partie des 30 startups sélectionnées pour le sixième programme de cohorte de fondateurs de la Washington Technology Industry Association, annoncé en août. Le plan est de sortir de la version bêta au début de 2022.