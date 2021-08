La start-up de Seattle Lumen Bioscience travaille avec Google pour fabriquer des médicaments à partir d’algues

Caitlin Gamble, responsable informatique chez Lumen Bioscience. (Photo de lumière)

L’apprentissage automatique peut-il aider à stimuler la production de produits biologiques à base d’algues ? C’est la question à laquelle les nouvelles recherches de la startup biotechnologique de Seattle Lumen Bioscience et Google visent à répondre.

Les sociétés ont annoncé mercredi une collaboration et publié un nouvel article qui montre comment un processus basé sur l’apprentissage automatique a aidé à doubler les capacités de production de protéines à base de spiruline.

Lumen a également déclaré avoir reçu une subvention de 2 millions de dollars du ministère de l’Énergie pour la recherche, qui est dirigée par le chef de l’informatique de Lumen Caitlin Gamble et l’ingénieur Google Accelerated Science Drew Bryant, et est soutenue en partie par la Fondation Gates.

“La combinaison de deux innovations pionnières – l’apprentissage automatique de Google et notre production thérapeutique à base de spiruline – nous rapproche encore plus d’une approche entièrement optimisée qui pourrait avoir un impact majeur sur les maladies dévastatrices à l’échelle mondiale”, a déclaré Jim Roberts, co-fondateur de Lumen. dans un rapport.

Roberts a ajouté que le document de recherche est “le premier à décrire l’application des techniques d’IA à la fabrication de produits biologiques”.

Lumen fabrique des protéines dans les algues. La spiruline agit comme un petit bioréacteur pour produire de grandes quantités de protéines thérapeutiques candidates. Le système de fabrication est beaucoup moins cher que les installations de fabrication à l’échelle industrielle pour les cellules humaines généralement utilisées pour fabriquer des produits biologiques.

Lumen a levé un tour de série B de 16 millions de dollars en septembre. La société a également récemment annoncé un projet conjoint avec la société pharmaceutique Novo Nordisk et un projet pouvant atteindre 14,5 millions de dollars avec CARB-X, une organisation à but non lucratif soutenant le développement de nouveaux antibactériens. De plus, Lumen a récemment décroché une subvention de près de 4 millions de dollars de l’armée américaine pour développer un potentiel thérapeutique pour COVID-19.

Le projet CARB-X soutient le développement d’une pilule de spiruline contre deux agents pathogènes responsables de maladies diarrhéiques, Campylobacter jejuni et E. coli entérotoxinogène. La société mène actuellement un essai clinique de phase 2, soutenu en partie par la Fondation Gates, pour la diarrhée causée par ces bactéries, qui tuent chaque année des milliers d’enfants dans le monde.

Lumen a annoncé le mois dernier qu’il étendrait ses opérations de fabrication à une ancienne boulangerie du quartier Wallingford de Seattle.