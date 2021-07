La start-up de Seattle Lumen Biosciences va construire une usine de fabrication d’algues dans une ancienne boulangerie

Ancienne boulangerie et futur site de fabrication d’algues. (Photo . / Charlotte Schubert)

La société de biotechnologie basée à Seattle Lumen Bioscience, qui fabrique des protéines dans les algues, étendra ses opérations de fabrication à une ancienne boulangerie dans le quartier de Wallingford, a annoncé la société aujourd’hui.

Jusqu’à la pandémie de COVID-19, le bel immeuble en briques abritait un café pour l’Essential Baking Company, en face des opérations actuelles de Lumen.

« Nous avions l’habitude d’y aller pour des sandwichs », a déclaré Brian Finrow, PDG de Lumen. Maintenant, son entreprise va cultiver l’algue spiruline dans l’espace, qui quintuple à peu près la capacité de production des 3 kg actuels de l’entreprise par semaine.

Lumen se développe dans la foulée d’un cycle de série B de 16 millions de dollars en septembre et d’une série de nouveaux efforts. La société a récemment annoncé un projet conjoint avec la société pharmaceutique Novo Nordisk et un projet pouvant atteindre 14,5 millions de dollars avec CARB-X, une organisation à but non lucratif soutenant le développement de nouveaux antibactériens. De plus, Lumen a récemment décroché une subvention de près de 4 millions de dollars de l’armée américaine pour développer un potentiel thérapeutique pour COVID-19.

La spiruline agit comme un petit bioréacteur pour produire de grandes quantités de protéines thérapeutiques candidates. Le système de fabrication est beaucoup moins cher que les installations de fabrication à l’échelle industrielle pour les cellules humaines généralement utilisées pour fabriquer des produits biologiques, qui ont coûté environ 1 milliard de dollars à construire, a déclaré Finrow.

“Ce que nous faisons est radicalement moins cher”, a déclaré Finrow. Les patients participant aux essais cliniques de la société mangent simplement des capsules de spiruline riche en protéines. Lumen se concentre actuellement sur les affections liées au tractus gastro-intestinal.

Les co-fondateurs de Lumen Jim Roberts (à gauche) et Brian Finrow. (Photo de lumière)

Il note que la spiruline ne peut pas fabriquer de produits biologiques plus complexes, mais l’un des produits de la société est les anticorps de camélidés, une classe de petites protéines dérivées de chameaux. Et la spiruline peut en faire beaucoup. “Avec le tractus gastro-intestinal, en particulier, vous devez continuer à remplir le tuyau”, a déclaré Finrow, qui est également co-fondateur.

La société a récemment publié un article décrivant son approche, publié sur le serveur de préimpression bioRxiv, avant l’examen par les pairs, et teste une pilule dans des essais cliniques contre C. diff, une infection commune nosocomiale.

L’automne dernier, la société a annoncé l’accord avec le US Army Medical Research and Development Command pour développer un cocktail de médicaments, comprenant des anticorps de camélidés, pour traiter les symptômes gastro-intestinaux de COVID-19. COVID-19 a souvent des effets dans l’intestin.

La collaboration de recherche conjointe avec Novo Nordisk, annoncée en juin, se concentrera sur le développement de molécules métaboliquement pertinentes pour l’obésité et d’autres troubles métaboliques.

Le projet CARB-X soutient le développement d’une pilule de spiruline contre deux agents pathogènes responsables de maladies diarrhéiques, Campylobacter jejuni et E. coli entérotoxinogène. La société mène actuellement un essai clinique de phase 2, soutenu en partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, pour la diarrhée causée par ces bactéries, qui tuent chaque année des milliers d’enfants dans le monde.

La société a également ses racines au Fred Hutchinson Cancer Research Center, avec le co-fondateur et directeur scientifique Jim Roberts. Il y est enquêteur et était auparavant chef de la division des sciences fondamentales.

L’entreprise vise à mettre en service la nouvelle installation dans les six mois. “Dans trois ans, nous espérons être commerciaux avec au moins un de ces produits et construire une usine commerciale à plus grande échelle, probablement dans l’est de Washington”, a déclaré Finrow.

Le nouveau bâtiment de fabrication a une longue histoire en tant que boulangerie. Il a été construit en 1925 pour la Buchan Baking Company et dans les années 1990, il est devenu le siège de la désormais populaire Essential Baking Company, qui a rapidement dépassé l’espace. Ces dernières années, Essential n’utilisait le bâtiment que comme café, et la zone de la boulangerie était utilisée comme entrepôt pour un magasin de fournitures de pêche à proximité. En mars, Essential a décidé de se concentrer davantage sur son activité de boulangerie en gros et a fermé le Café.