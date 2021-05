La start-up de Seattle, Modica, transforme les conteneurs d’expédition en micro-usines pilotées par logiciel

Basée à Seattle, Modica construit des systèmes interconnectés pour la micro-fabrication et les héberge tous dans des conteneurs d’expédition. (Image Modica)

En regardant des piles de conteneurs d’expédition aller et venir du front de mer de Seattle, vous vous demandez peut-être ce qu’ils contiennent, d’où ils viennent et où ils se dirigent. Une startup de Seattle ne remplit pas les boîtes aux couleurs vives de marchandises et utilise à la place des conteneurs pour abriter des micro-usines capables de produire des produits partout dans le monde.

À propos de Modica: Lancé en 2018 et basé dans le quartier SoDo de Seattle, Modica construit des modules d’usine en tant que service. Le fondateur et PDG William Gibbs a travaillé dans l’aérospatiale, la transformation des aliments et l’automatisation générale et la robotique d’usine. Auparavant, il dirigeait puis vendait une petite entreprise d’intégration de systèmes appelée Corvus and Columba.

Le PDG de Modica Will Gibbs. (Photo de Modica)

L’intégration de systèmes consiste essentiellement à construire des usines, où une entreprise détermine le produit à fabriquer, les robots à utiliser, les convoyeurs, l’outillage personnalisé et plus encore. Modica adapte les technologies de construction modulaire et les techniques de conception générative à la façon dont des usines entières sont construites, afin de les construire plus rapidement et d’éviter les pénuries comme beaucoup l’ont connu au début de la pandémie.

Tech HQ a récemment qualifié la micro-usine de «la prochaine grande étape de la fabrication», permettant la mise en place d’une fabrication à petite et moyenne échelle, hautement automatisée et technologiquement avancée possédant une large gamme de processus.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Modica tire son nom du mot modicum, qui signifie une petite portion de quelque chose. Gibbs dit que Modica est «beaucoup de petites choses répétées plusieurs fois. Cela joue dans ce que nous faisons – nous modifions les conteneurs d’expédition pour que la partie «mod» ait du sens. »

Pourquoi expédier des conteneurs? Gibbs a déclaré que le facteur de forme modulaire peut être parallélisé et pré-construit, puis rassemblé. Ils commencent par des conteneurs car ils sont compatibles avec la logistique mondiale et vous pouvez en obtenir un pratiquement n’importe où et en envoyer un pratiquement n’importe où.

«Si vous fabriquez de petits appareils, la plupart des équipements que vous utiliseriez rentreraient dans un conteneur», a déclaré Gibbs. «Il s’avère également que dans la mesure où les usines ne sont pas complètement automatisées, il y a encore des gens dans les usines. Le conteneur peut en fait se modifier dans un espace de travail. Vous pouvez les réunir, les empiler et créer des espaces de travail humains. »

Un porte-conteneurs arrivant le long du front de mer de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Exemple d’activité en cours: La conteneurisation des processus commerciaux existants comprend le travail de Modica avec un fournisseur de métaux qui fait de petites séries de métal – de petites quantités de bâtons de métal qui sont coupés et emballés. Ils opèrent généralement à partir de grands entrepôts et Modica peut créer un micro-entrepôt contenant un sous-ensemble de leur inventaire complet.

«La valeur ajoutée est que vous pouvez rapprocher votre production, ou du moins votre microfulfuration, des centres d’utilisation», a déclaré Gibbs. Il prévoit également la possibilité de localiser une micro-usine plus près d’une zone sinistrée pour une production plus rapide des biens nécessaires.

Coût: La gamme est énorme pour les services de Modica car elle dépend de ce qui se passe à l’intérieur du conteneur. Une modification de conteneur très basique, avec une seule imprimante 3D, par exemple, pourrait coûter environ 8000 $. Cela monte à partir de là, en fonction de ce que vous voulez. Le ciel est la limite pour un spectre complet d’automatisation étroitement intégré avec des pièces personnalisées.

Modica fabrique des toilettes de haute technologie pour Throne. (Image du trône)

Connexion de toilettes high-tech: Lorsqu’Amazon a fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci parce que ses chauffeurs-livreurs admettaient qu’ils devaient recourir à l’urination dans des bouteilles parce qu’ils ne trouvaient pas le temps d’utiliser les toilettes publiques, le nom de Modica a été évoqué lors des discussions sur une solution. La société construit actuellement des unités connectées pour Throne, basé à Washington, DC, dont les toilettes de haute technologie reposent sur une application qui réserve et déverrouille des toilettes autonomes.

«Alors que nous accélérons la production, nous concevons en fait des micro-usines qui fabriqueront l’ensemble de ces unités Throne», a déclaré Gibbs. «Donc, c’est vraiment une sorte d’expérience de manger notre propre nourriture pour chien jusqu’à présent. Nous venons d’expédier certaines des premières unités. Il y en aura beaucoup, beaucoup plus. »

Financement: Modica a été principalement bootstrapé jusqu’à ce qu’il soit accepté dans le programme d’accélérateur STANLEY + Techstars axé sur l’IA dans la fabrication de pointe. La journée de démonstration de l’accélérateur était jeudi.

Équipe: Modica emploie actuellement sept personnes et prévoit de doubler ces effectifs cette année. Peter Biddle, un des premiers employés de Microsoft qui a passé près de 17 ans chez le géant du logiciel, a rejoint en tant que co-fondateur en 2019.

Dernier mot: «Je ne pourrais vraiment pas décrire Modica sans mentionner à la fois le matériel et le logiciel», a déclaré Gibbs. «Nous ne voulons pas simplement accrocher notre chapeau sur le conteneur d’expédition. Il s’avère simplement que c’est l’un de nos facteurs de forme avec lequel l’outil de conception logicielle que nous utilisons peut travailler, pour aider à modulariser et à faire cette intégration de systèmes. Ils vont vraiment de pair et le concept serait incomplet sans les deux. »