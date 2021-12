La start-up de Seattle Tasso décroche 100 millions de dollars pour des dispositifs de collecte de sang auto-administrés

Dispositif Tasso-SST pour l’auto-collecte de sang. (Photo du Tasse)

Tasso, basé à Seattle, qui fabrique des appareils pour l’auto-collecte d’échantillons de sang, a décroché un financement de 100 millions de dollars.

Les appareils de Tasso fonctionnent sur le haut du bras, tirant le sang d’un réseau de capillaires sous la peau en appuyant sur un bouton. Les gens n’ont pas besoin de formation pour prélever leur propre sang, ce qui met les prestataires de soins de santé à l’écart et permet des applications telles que la surveillance à distance des patients.

Les appareils de la startup peuvent collecter des échantillons liquides ou séchés qui peuvent être expédiés par la poste. L’appareil Tasso OnDemand, qui collecte des échantillons séchés sous forme de points sur une bande, a été autorisé en mai dans l’Union européenne pour des utilisations non diagnostiques, telles que la surveillance des patients dans les essais cliniques.

Le PDG de Tasso, Ben Casavant. (Photo du Tasse)

« Aujourd’hui, les appareils Tasso soutiennent avec succès les essais cliniques décentralisés, la recherche clinique et la surveillance à distance de la santé des patients », a déclaré Ben Casavant, PDG et co-fondateur de Tasso, dans un communiqué. Tasso a également annoncé en octobre un partenariat avec InnoVero, qui fabrique des kits de prélèvement d’échantillons pour tester le dopage chez les athlètes, en utilisant des gouttes de sang séché.

Casavant a cofondé l’entreprise avec son collègue bioingénieur et CTO Erwin Berthier en 2011. À ses débuts, l’entreprise a reçu des subventions de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) et du National Institute of Health. (NIH).

Le nouveau cycle de série B porte le financement total de l’entreprise à ce jour à 131 millions de dollars. En plus de plus de 13 millions de dollars de subventions, la société a déjà levé 17 millions de dollars en juillet 2020. La société est également soutenue par un intérêt accru pour la télésanté et les soins de santé à domicile.

« Avec la pandémie de COVID-19, il y a eu un changement fondamental dans notre façon de penser aux soins de santé, et la demande de solutions à domicile centrées sur le patient est plus grande que jamais », a déclaré Casavant.

En septembre, des chercheurs de l’Université de Washington et du Fred Hutchinson Cancer Research Center ont rapporté les résultats d’une étude sur le dispositif Tasso-SST pour collecter du sang liquide. Les échantillons auto-collectés par les patients COVID-19 ont maintenu une qualité d’anticorps similaire à celle des échantillons collectés et analysés sur place par un phlébotomiste, même après avoir été retenus pendant plusieurs jours pour imiter les délais d’expédition.

Le dispositif pour le sang liquide est conçu pour collecter plus de sang que la piqûre moyenne au doigt, ce qui donne en moyenne environ 1/3 de millilitre dans l’étude.

« Nous pensons que la FDA reconnaîtra la valeur diagnostique clinique de ces tests et ouvrira des voies d’autorisation », a déclaré Berthier à ..

Le chemin vers l’autorisation de la FDA peut également être facilité par la croissance d’autres sociétés dans le domaine. Parmi les autres startups développant des dispositifs d’auto-collecte de sang, citons Babson Diagnostics, qui a décroché 31 millions de dollars en juin dernier, et Harbinger Health.

Tasso utilisera les nouveaux fonds pour augmenter la fabrication et les opérations et étendre ses services de tests de santé.

Le nouveau tour de table a été mené par RA Capital Management, avec la participation des investisseurs existants Foresite Capital, Hambrecht Ducera Growth Ventures, J2V, Cedars-Sinai et Merck GHIF. Parmi les nouveaux investisseurs figuraient le groupe DE Shaw, Senvest, InCube et SVB Innovation Fund.