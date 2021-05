La start-up de Seattle, Zap Energy, obtient 27,5 millions de dollars pour construire un réacteur à fusion commercial sans aimants

(Photo d’énergie Zap)

Nouveau financement: Zap Energy a levé une ronde de 27,5 millions de dollars de série B pour alimenter le développement de son réacteur à fusion qui «peut devenir l’un des principaux catalyseurs d’un avenir énergétique mondial durable», selon son PDG Benji Conway.

La technologie: Fondée en 2017, la startup basée à Seattle a construit un réacteur capable de stabiliser le plasma en utilisant des flux cisaillés – un flux de fluide causé par des forces – par rapport aux champs magnétiques. L’idée est de réduire le coût et de raccourcir la voie vers une énergie de fusion commerciale à faible émission de carbone.

Arrière-plan: Zap trouve ses racines dans les recherches menées à l’Université de Washington et au Lawrence Livermore National Laboratory. Conway a précédemment travaillé pour le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Il a cofondé Zap avec Uri Shumlak, professeur d’aéronautique à l’UW, et Brian Nelson, professeur émérite de recherche en génie à l’UW.

Addition a mené la ronde, qui comprenait la participation d’Energy Impact Partners, de GA Capital, de Fourth Realm, de Chevron Technology Ventures et de LowerCarbon Capital. La startup a levé plus de 34 millions de dollars à ce jour.