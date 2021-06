La start-up de services de crémation Solace lève 1,7 million de dollars alors que l’intérêt pour la technologie augmente pour perturber l’industrie funéraire

Keith Crawford, à gauche, et David Odusanya, co-fondateurs de Solace, une entreprise basée à Portland qui réinvente les services de crémation. (Photo de réconfort)

Nouveau financement : Solace, la startup basée à Portland qui a ajouté une commodité numérique au processus de planification et de facilitation des services de crémation, a levé 1,745 million de dollars en financement de démarrage, a annoncé mercredi la société. Solace fait partie d’une vague d’innovation et de disruption ciblant les services traditionnels de fin de vie.

L’entreprise: Solace a été lancé en avril 2019 par deux anciens directeurs créatifs exécutifs de Nike, Keith Crawford et David Odusanya. Crawford a déclaré à . dans un profil de janvier 2020 qu’il avait d’abord pensé à réimaginer l’expérience funéraire après la mort de son père, lorsqu’il a ressenti la pression d’une vente incitative dans un salon funéraire traditionnel et qu’il a été confus par une matrice compliquée de paperasse et de prix.

“J’ai quitté cette expérience en pensant:” C’est tellement étrange pour moi pourquoi cette industrie se sent très coincée dans le temps et n’évolue pas, ne se modernise pas et ne met pas la famille avant tout “”, a déclaré Crawford. «Je pense que les gens entrent dans ce moment de la vie sans savoir quoi faire ni à quoi s’attendre. Nous avons donc commencé à vraiment essayer de concevoir cette approche beaucoup plus simple. »

Comment ça fonctionne: Solace facture des frais fixes de 895 $, soit environ la moitié du coût moyen du service de crémation sur la côte ouest. Les clients peuvent tout organiser en ligne en moins de cinq minutes. Les frais incluent un service client de style concierge 24h/24 et 7j/7 ; directeur de funérailles et personnel; aide avec les papiers; transport du défunt; incinération; restitution des restes incinérés ; et tous les permis et frais nécessaires.

Croissance: Solace était d’abord disponible dans la région métropolitaine de Portland avant de s’étendre à Seattle en 2020. La société dessert désormais le comté de Los Angeles, le plus grand marché de crémation aux États-Unis. Selon un communiqué de presse, Solace a augmenté de 200% en 2020 et dit qu’il sert autant de familles en un mois qu’un salon funéraire médian le fait en un an. Solace a pour objectif de tripler sa croissance en 2021.

Perturber la mort : Un nombre croissant de startups utilisent la technologie et l’innovation pour apporter des changements à l’industrie funéraire de 20 milliards de dollars. À Seattle, Recompose a attiré l’attention en offrant un choix alternatif aux méthodes conventionnelles d’enterrement et de crémation en transformant les restes humains en terre. La semaine dernière, une équipe de l’Université de Washington appelée AfterLife Listings a remporté le grand prix de 25 000 $ lors d’un concours de startups étudiantes pour son idée de simplifier la planification et les transactions liées aux parcelles funéraires.

Lors d’une conférence à Seattle l’année dernière, des experts ont même discuté de leurs préoccupations concernant nos vies après-vie numériques et ce qu’il advient des restes de ce que nous avons fait en ligne de notre vivant.

Alors que la pandémie de COVID-19 et les blocages ont mis les rassemblements en personne sur pause à travers le pays, l’intérêt s’est accéléré pour les entreprises en ligne en fin de vie, selon le Wall Street Journal.

Investisseurs : Le cycle de financement sursouscrit a été dirigé par Rogue Venture Partners, basé à Portland, et d’autres investisseurs incluent Cascade Seed Fund de Bend, Oregon, et l’Alliance of Angels de Seattle. Solace prévoit d’utiliser les fonds pour poursuivre son expansion, procéder à des recrutements clés et améliorer son infrastructure numérique.