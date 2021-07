La start-up de streaming en direct Mandolin clôture un tour de financement de 12 millions de dollars de la série A

in

La startup de diffusion en direct basée à Indianapolis, Mandolin, a clôturé un cycle de financement de série A de 12 millions de dollars.

Mandolin utilisera les fonds pour aider à accélérer la croissance de sa plateforme de diffusion en direct et d’expériences numériques. La société a été fondée en 2020 et est dirigée par la PDG Mary Kay Huse. Mandolin se décrit comme une société d’engagement numérique des fans, permettant aux artistes et aux lieux de créer de nouvelles connexions avec les fans.

Mandoline emploie actuellement environ 50 personnes – le financement sera utilisé pour atteindre environ 100 d’ici la fin de 2021. Environ la moitié du personnel a son siège à Indianapolis, tandis que d’autres sont dispersés autour de Nashville, New York, Los Angeles, Denver et San François.

« Alors que les artistes reviennent se produire dans des salles à guichets fermés, Live+ deviendra sans aucun doute un complément numérique incontournable qui amplifie les spectacles en direct. Notre nouvelle ronde de financement nous aidera à stimuler l’innovation de notre solution de base, à proposer de nouvelles offres numériques et à renforcer nos routes vers le marché, afin que chaque émission soit en direct + », a déclaré Huse.

Huse décrit Mandoline comme l’expérience d’avant-match et d’après-match que les fans de sport obtiennent. C’est une autre façon pour les super fans de s’engager avec leurs artistes préférés, avec des rediffusions vidéo à la demande de certains de leurs moments en direct préférés. Mandolin veut changer l’expérience des concerts depuis les salles intérieures – en offrant de nouvelles commodités aux fans.

Le cycle a été mené par 645 Ventures and Foundry Group, avec la participation de High Alpha, et TIME Ventures de Marc Benioff. Nnamdi Okike, associé directeur et cofondateur de 645 Ventures, a rejoint le conseil d’administration de Mandolin dans le cadre du tour de table.

«Chez 645 Ventures, nous pensons que des entreprises exceptionnelles sont en cours de création pour permettre aux consommateurs d’expérimenter de nouveaux comportements qui se sont accélérés pendant COVID-19. L’une de ces catégories est la diffusion de contenu en direct et l’une de ces sociétés est Mandolin », explique Okike.

« Mandolin fournit la meilleure plate-forme technologique pour permettre la diffusion en direct pour les artistes, les salles et les fans, et ils construisent une entreprise pour répondre aux besoins de cette catégorie en croissance rapide. Nous sommes ravis de diriger leur cycle de financement de série A.

Offrir aux spectateurs une nouvelle expérience en fournissant plusieurs angles de caméra à partir d’un appareil compagnon n’est qu’une idée que Mandoline pilote. Mandolin compte sur le streaming en direct pour rester une partie importante de la vie des mélomanes. La plupart des fans ont été initiés au concept de diffusion de musique en direct via des émissions de secours en cas de pandémie.

Mais des centaines de musiciens, artistes et DJ indépendants se sont tournés vers Twitch et d’autres plateformes live pour subvenir à leurs besoins. Le busking virtuel est devenu si populaire sur Twitch que la plate-forme a accéléré les artistes Soundcloud au statut de partenaire pendant la pandémie.