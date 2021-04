La start-up de technologie alimentaire SōRSE lève des fonds pour étendre davantage sa science utilisée dans les produits infusés au CBD

Le vice-président scientifique de SoRSE, Michael Flemmens, à gauche, regarde la scientifique Emily Skrobecki travailler avec une version en poudre du produit de l’entreprise dans un récipient d’eau dans les bureaux de l’entreprise en 2019 (Photo . File)

Nouveau financement: La technologie SōRSE, basée à Seattle, a levé 2 millions de dollars pour innover davantage et faire évoluer sa technologie d’émulsion hydrosoluble utilisée pour mélanger les cannabinoïdes de manière plus transparente dans les boissons, les aliments et les produits topiques.

La technologie: Fondée en 2016 par le vétéran de la technologie Howard Lee, SōRSE surfe sur la vague d’intérêt autour des produits infusés de CBD et de THC. Sa technologie en instance de brevet est conçue pour améliorer la qualité, la cohérence et l’expérience. SōRSE n’est pas une entreprise de cannabis, c’est une entreprise de technologie alimentaire qui travaille avec des entreprises de cannabis qui licencient sa technologie, sous forme de poudre ou de liquide, pour fabriquer leurs propres produits vendus dans les magasins.

Croissance continue: SōRSE emploie désormais plus de 60 personnes, dont une équipe de recherche et développement de 30 personnes composée de scientifiques et de développeurs de produits. Au cours de l’année écoulée, SōRSE a ajouté six nouvelles offres de produits et sert plus de 100 clients en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie.

Investisseurs: Les nouvelles liquidités proviennent de la société de capital-investissement Merida Capital Holdings dans le cadre d’un billet convertible. SōRSE prévoit de terminer la collecte de fonds de 2 millions de dollars supplémentaires pour le billet en mai. Merida possède des participations dans l’industrie du cannabis.

Dernier mot: «Avec les boissons THC et CBD sur le point de connaître une croissance explosive, SōRSE est un leader incontesté du marché avec la meilleure technologie de sa catégorie, la plus large gamme d’offres de produits et la capacité de personnaliser des solutions pour tout type de boisson», a déclaré David Goldburg, partenaire de Merida, dans une déclaration:

