La start-up de technologie bancaire Zeta devient licorne avec un financement de 250 millions de dollars de SoftBank

La société est présente en Amérique du Nord, au LATAM, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie. Avendus Capital a agi en tant que conseiller financier exclusif dans le cadre de cette transaction.

La start-up de technologie bancaire Zeta a rejoint lundi les rangs des entreprises licornes après avoir levé 250 millions de dollars de financement auprès de SoftBank Vision Fund 2 pour une valorisation de 1,45 milliard de dollars. Sodexo a également participé en tant qu’investisseur minoritaire supplémentaire au tour qui fait partie de l’investissement de série C de la société.

Le secteur des start-up indiennes a maintenant ajouté 14 licornes cette année.

Zeta prévoit de déployer le capital pour alimenter sa croissance en Inde, aux États-Unis et en Europe. Une grande partie des recettes sera utilisée pour faire évoluer ses opérations, son équipe et sa plate-forme afin de répondre aux demandes d’une clientèle en expansion, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Fondée en avril 2015 par Bhavin Turakhia et Ramki Gaddipati, la société Zeta, basée à San Francisco et à Bengaluru, propose des expériences modernes de crédit, de débit, de BNPL (achetez maintenant, payez plus tard), de services bancaires de base et de services mobiles aux entreprises bancaires et fintech. Il s’adresse à plus de 10 banques et 25 entreprises de technologie financière dans huit pays, dont Sodexo, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank et Axis Bank.

«La plupart des banques utilisent des logiciels vieux de plusieurs décennies construits à l’époque où les mainframes et Cobol étaient en vogue. Ils ont mis du temps à innover et à offrir une expérience utilisateur médiocre. Avec Zeta, les IF peuvent tirer parti d’une plate-forme native cloud moderne et améliorer la vitesse de commercialisation, l’agilité, le ratio coût / revenu et l’expérience utilisateur », a déclaré Turakhia, PDG et cofondateur.

Environ 61% des dirigeants d’institutions financières estiment que l’investissement dans les nouvelles technologies est la mesure la plus importante à prendre pour améliorer leur expérience client, a déclaré Zeta, citant une étude d’Alite Group. Zeta affirme que les banques du monde entier ont augmenté leurs revenus, amélioré l’engagement des clients et réduit la fraude en tirant parti de la pile omnidirectionnelle de l’entreprise.

