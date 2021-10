La start-up de thérapie cellulaire Immusoft conclut un accord avec Takeda d’une valeur potentiellement supérieure à 900 millions de dollars

Le PDG d’Immusoft, Sean Ainsworth. (Photo Immusoft)

La startup de thérapie cellulaire Immusoft, basée à Seattle, collaborera avec le géant pharmaceutique Takeda pour développer des traitements ciblés sur le système nerveux central dans le cadre d’un accord d’une valeur potentiellement supérieure à 900 millions de dollars.

La technologie d’Immusoft consiste à concevoir les cellules B d’un patient pour produire en masse des protéines thérapeutiques. Ces cellules immunitaires sont douées pour pomper de grandes quantités de protéines, telles qu’une enzyme manquante dans une condition particulière.

« Cela renforce notre position de leader dans les cellules B en tant que bio-usines pour l’administration de protéines thérapeutiques », a déclaré le PDG d’Immusoft, Sean Ainsworth, dans un communiqué.

Le nouveau partenariat se concentrera sur l’administration de protéines thérapeutiques à travers la barrière hémato-encéphalique pour traiter des maladies neurométaboliques rares. En vertu de l’accord, Takeda dispose d’options de licence exclusive des programmes au stade préclinique et apportera les produits à la clinique et à la commercialisation. Immusoft recevra un soutien au financement de la recherche et un paiement initial non divulgué, avec une valeur totale des frais d’option et des paiements d’étape de potentiellement plus de 900 millions de dollars.

Le programme thérapeutique le plus avancé d’Immusoft vise à traiter un trouble rare de déficience enzymatique, le syndrome de Hurler. La société vise à déposer une demande de nouveau médicament expérimental pour la maladie auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis d’ici la fin de l’année, selon son site Web, une étape clé vers un essai clinique.

Ainsworth, un vétéran de la biotechnologie, dirige l’entreprise depuis 2018, date à laquelle il a remplacé Matthew Scholz, qui a fondé l’entreprise en 2009 et est maintenant PDG d’Oisín Biotechnologies. Ainsworth a précédemment fondé la société de thérapie génique RetroSense Therapeutics, qui a été vendue à Allergan en 2016 dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 555 millions de dollars.

Immusoft a clôturé un tour de série B de 33 millions de dollars l’année dernière, a noté FierceBiotech.