La start-up de véhicules électriques du dernier kilomètre, Zypp Electric, rapporte une augmentation de 6 fois de ses revenus par rapport à l’année dernière

Zypp Electric, une startup de livraison du dernier kilomètre basée sur les véhicules électriques, a annoncé avoir embauché plus de 1100 personnes pendant la pandémie. Cela comprend des cavaliers, des cadres, des gestionnaires à divers postes et des postes de direction dans les 10 villes où il opère, notamment New Delhi, Noida, Ghaziabad, Faridabad, Gurugram, Jaipur, Hyderabad, Mumbai, Pune et Bengaluru. Dont trois cadres supérieurs, 19 managers à divers postes, 45 cadres et 1000 coureurs répartis dans ces villes.

Suresh Kumar a également été engagé en tant que directeur général de la stratégie et des opérations, par Zypp Electric. Diplômé de B.Tech de l’IIT Delhi en 2010, Kumar gérera la stratégie basée sur les données, traitera l’équipe des opérations chez Zypp. Avant cela, il a créé des équipes chez Grofers, Pioneer Urban et Era Group. Il était à la tête des opérations First Mile et Last Mile de Grofer dans le Maharashtra avant de rejoindre Zypp.

Zypp prévoit d’embaucher 250 employés supplémentaires d’ici la fin de cet exercice. La société a également connu une croissance six fois supérieure de son chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent. Zypp s’est également efforcé d’étendre son soutien à ses employés en ces temps difficiles.

Depuis mars 2020, tout le personnel technique travaille à domicile pour soutenir les nombreuses fonctions de l’entreprise. Cette année, l’entreprise a également donné à tout le personnel des augmentations et des fonds propres, ainsi qu’une assurance Covid.

Avec une forte croissance des revenus et une guerre sans précédent pour les talents, nous prévoyons de ressusciter l’industrie des technologies de livraison de véhicules électriques sur le dernier kilomètre. En plus de prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité de nos employés, nous devons également assurer leur bien-être émotionnel et mental en ces temps très difficiles, a déclaré Akash Gupta, cofondateur et PDG de Zypp Electric.

