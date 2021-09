La start-up d’équité salariale Syndio lève 50 millions de dollars alors que de plus en plus d’entreprises élargissent leur analyse de l’équité en milieu de travail

La PDG de Syndio, Maria Colacurcio. (Photo de fichier . / Dan DeLong)

Dans sa quête pour aider les entreprises à traiter tous leurs employés équitablement, Syndio, basée à Seattle, a levé 50 millions de dollars de nouveaux financements, a annoncé lundi la startup.

Le cycle de série C a été mené par Emerson Collective et Bessemer Venture Partners, avec des investissements supplémentaires de Voyager Capital. Syndio a levé 17,1 millions de dollars en janvier et a levé 83 millions de dollars à ce jour.

Le logiciel basé sur la science des données de Syndio est utilisé par les entreprises pour analyser et résoudre les problèmes d’équité salariale dus au sexe, à la race ou à d’autres comparaisons, et pour fournir des stratégies pour corriger ces disparités. La startup est passée à 80 employés et a doublé son chiffre d’affaires chacune des deux dernières années. Sa plate-forme est désormais utilisée par 200 entreprises, dont Salesforce, Nordstrom, General Mills, Nerdwallet et autres.

La PDG Maria Colacurcio a déclaré à . que l’accent mis par les employeurs sur l’équité salariale a évolué au-delà du seul genre.

“La conversation est vraiment en train de changer et devient plus inclusive et complète, comme elle aurait toujours dû l’être, très franchement”, a déclaré Colacurcio. « En tant que plate-forme, nous sommes le leader dans ce domaine. Et l’une des raisons est que nous avons commencé à le faire en 2017, avant que cela ne devienne un problème macro et un phénomène culturel. »

Selon Syndio, les cas d’utilisation des clients ont changé depuis le meurtre de George Floyd en mai 2020. Avant que cet événement ne déclenche un calcul national de la race aux États-Unis, seulement 50% des clients de Syndio ont analysé la race. Aujourd’hui, 98% analysent à la fois le sexe et la race.

Colacurcio a déclaré que les employés choisissent leur lieu de travail en fonction de l’engagement manifesté par les PDG et les entreprises de payer la justice et l’équité sur le lieu de travail.

« Le coût de l’ignorance de ces forces internes et externes est clair : une perte de pouvoir de la marque, une augmentation des coûts d’investissement due à l’attrition et à l’inefficacité des employés, et un effondrement du moral », a-t-elle déclaré. « Pour la première fois dans l’histoire, la technologie existe pour répondre à ce moment et faire de l’équité en milieu de travail un principe de leadership fondamental. »

La dynamique du lieu de travail a également changé pendant la pandémie de COVID-19. L’essor du travail à distance et hybride crée un autre élément d’équité que les entreprises souhaitent suivre, en particulier en ce qui concerne le fait que les jours au bureau ou en dehors du bureau soient influencés par le sexe, la race, etc.

“Il n’est pas illégal d’être promu plus fréquemment si vous êtes au bureau, c’est le produit d’un biais de proximité et ce n’est pas illégal”, a déclaré Colacurcio. “Mais nous avons beaucoup de clients qui veulent de manière proactive s’assurer qu’ils suivent cela pour s’assurer que lorsque vous divisez ces données par sexe, race ou origine ethnique, ils ne créent pas de problèmes.”

Syndio a été fondée par le scientifique des données et professeur de droit Zev Eigen en 2017. Colacurcio, qui a précédemment cofondé la société de collaboration en milieu de travail Smartsheet, a rejoint Syndio en 2018. La société a remporté le concours Elevator Pitch de . en 2019.

Colacurcio a déclaré que le succès démontré au début du démarrage et l’élargissement au-delà de l’équité salariale ont donné aux investisseurs la confiance nécessaire pour doubler la mise.

“Ils ont vu la preuve que ‘wow, ces gars ne sont pas seulement une merveille à un coup'”, a-t-elle déclaré.