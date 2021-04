La start-up des sciences du comportement 2Morrow lève 1,5 million de dollars pour développer sa plate-forme thérapeutique numérique

Nouveau financement: 2Morrow, une startup de la région de Seattle qui développe un logiciel de coaching numérique pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de santé, a levé 1,5 million de dollars. Le financement total à ce jour est de 2,9 millions de dollars.

Contexte de l’entreprise: Fondée en 2011, 2Morrow travaille avec des employeurs, des États, des régimes de santé, des détaillants, des fournisseurs et des organisations de santé publique qui utilisent ses applications basées sur les smartphones pour aider les patients à freiner le tabagisme, à perdre du poids, à réduire le stress, etc. Il utilise une approche d’intervention connue sous le nom de thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT).

2Morrow a déclaré que 2020 était sa meilleure année à ce jour, la pandémie ayant stimulé la demande de services de santé numériques pouvant être fournis à distance. La startup de 11 personnes a déployé un nouveau programme pour aider les gens à faire face aux conséquences mentales et émotionnelles du deuil, de la perte et du changement.

2Morrow s’est également associé au Fred Hutchinson Cancer Research Center depuis 2013 pour développer des applications de sevrage tabagique.

Leadership: 2Morrow est dirigé par Jo Masterson. Le PDG et cofondateur est une ancienne infirmière et a précédemment occupé des postes de marketing à la City University of Seattle et High 5 Software.

Investisseurs: WRF Capital, la branche de capital-risque de la Washington Research Foundation, a dirigé l’investissement. Les autres bailleurs de fonds incluent Alliance of Angels, Frontier Angels, Zelkova et des investisseurs providentiels.