La start-up des technologies de la santé Augnito nomme Sahil Deswal au poste de directeur marketing

L’innovateur en technologies de la santé Augnito a nommé Sahil Deswal au poste de directeur marketing de la marque. Dans son nouveau rôle, Deswal sera responsable de la direction de la stratégie marketing, y compris la stratégie des médias numériques et de la publicité, ainsi que la croissance de la marque en mettant fortement l’accent sur le renforcement de la marque mondiale.

Deswal possède plus d’une décennie d’expérience et a joué un rôle déterminant dans la conduite des efforts de marketing et de croissance pour les marques dans les domaines du commerce électronique, des médias et du divertissement, du contenu, des agences numériques et des services en ligne. Avant de rejoindre Augnito, Deswal était vice-président – ​​marketing, croissance et monétisation chez Trell. Au cours de ses précédents mandats, il a également travaillé avec Unilodgers en tant que vice-président – ​​croissance mondiale et marketing et en tant que chef – croissance et marketing chez Times Internet pour les nouvelles et les jeux. «Augnito a fait un travail phénoménal en transformant et en aidant les professionnels de la santé en Inde, en particulier pendant des périodes comme celles-ci, où les soins de santé sont la priorité absolue. Je suis impatient de mettre mon expertise au service de la marque », a déclaré Deswal.

«Chez Augnito, nous nous efforçons constamment de faire la différence avec notre technologie vocale et nous sommes certains qu’avec la nomination de Sahil, nous serons en mesure d’amplifier notre message et d’accélérer notre parcours pour perturber l’espace de la technologie de la santé en Inde et dans le monde. “, a déclaré Rustom Lawyer, fondateur et PDG d’Augnito lors de la nomination.

Développé en Inde et co-conçu par des médecins et des scientifiques de l’IA, Augnito est un logiciel de synthèse vocale basé sur le cloud qui garantit une documentation sans erreur, en convertissant la voix humaine en texte écrit en temps réel. Augnito responsabilise les prestataires de soins de santé en pilotant et en amplifiant les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME), l’une des pierres angulaires de l’adoption numérique dans le secteur. Moins d’un an après le lancement, Augnito est utilisé par plus de 5 000 médecins dans 24 États. Alors que l’Inde mène sa plus grande bataille contre Covid, Augnito a aidé les professionnels de la santé à enregistrer les données de manière efficace et efficiente.

