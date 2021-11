La start-up d’évaluation basée à Seattle, Aloft, obtient 20 millions de dollars de poids lourds de l’immobilier

L’équipe d’Aloft à Seattle. (Photo fournie par Aloft/Zack Phillips Photography)

Les nouvelles: La startup immobilière basée à Seattle, Aloft, a levé 20 millions de dollars pour développer sa plate-forme logicielle utilisée pour les évaluations de maisons.

L’essentiel: Fondée plus tôt cette année, Aloft vise à rendre le processus d’évaluation plus efficace et plus précis à l’aide de la technologie. Il fournit des devis d’évaluation en deux minutes et facilite l’inspection de la maison proprement dite, qui est effectuée par ses évaluateurs.

La société a des revenus annualisés de plusieurs millions de dollars et travaille avec des dizaines de grands prêteurs nationaux, ainsi qu’avec des prêteurs régionaux plus petits, offrant une intégration directe dans leurs systèmes existants. Il opère à Seattle et à Portland, avec des plans d’expansion.

Les fondateurs: Aloft est dirigé par le PDG Travis Soukup, un ancien responsable de Facebook qui a passé du temps dans la société de déménagement et de stockage Clutter, et plus récemment dans la startup immobilière Modus (acquise par Compass). Soukup a cofondé l’entreprise de 45 personnes avec Yongxing Deng, un ancien responsable de l’ingénierie chez Slack.

La citation: « Aloft améliore l’accessibilité globale du secteur, supprime les goulots d’étranglement des transactions et numérise davantage le processus de transaction d’achat d’une maison », a déclaré Soukup.

Les bailleurs de fonds : La société de capital-risque spécialisée dans l’immobilier Fifth Wall a mené la série A. Les autres bailleurs de fonds incluent Andreessen Horowitz, qui a dirigé le tour de table de la société en mars, et des poids lourds de l’immobilier tels que l’ancien PDG du groupe Zillow Spencer Rascoff, le PDG de Built Chase Gilbert et MetaProp, une société de capital-risque axée sur la technologie immobilière. Gokul Rajaram, un cadre de DoorDash et membre du conseil d’administration de Coinbase et Pinterest, est également un investisseur. Le financement total à ce jour est de 25 millions de dollars.

« Le secteur de l’évaluation a un besoin profond d’évolution et Aloft est l’entreprise qui peut faire le travail », a déclaré Dan Wenhold, partenaire chez Fifth Wall, dans un communiqué.

La prise : Aloft s’attaque à une grande opportunité – il estime le secteur de l’évaluation immobilière à 10 milliards de dollars. C’est l’une des nombreuses startups émergentes utilisant la technologie pour numériser diverses parties du secteur immobilier d’un billion de dollars. Plus tôt cette semaine, . a rendu compte d’une société relativement inconnue basée à Bellingham, dans l’État de Washington, appelée Place, qui a levé 100 millions de dollars pour une valorisation de plus d’un milliard de dollars. Cependant, comme le montre la décision surprenante du groupe Zillow de fermer son activité iBuying au début du mois, l’utilisation de la technologie a ses limites dans le secteur immobilier.