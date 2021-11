La start-up d’identité décentralisée Spruce lève 7,5 millions de dollars

La finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) ont donné à l’identité décentralisée un cas d’utilisation commerciale solide qui faisait auparavant défaut.

C’est ce que disent les fondateurs de Spruce, une startup identitaire qui vient de lever 7,5 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Ethereal Ventures et Electric Capital.

Le tour de table, annoncé mardi, comprenait également la participation d’Alameda Research, Coinbase Ventures, BITKRAFT, A. Capital Ventures, Protocol Labs et Gemini Frontier Fund.

Les fondateurs de Spruce soutenu par Y Combinator, Wayne Chang et Gregory Rocco, se sont rencontrés chez ConsenSys où ils travaillaient sur l’économie et l’identité décentralisée, et l’équipe est clairement restée proche du studio de design Ethereum.

« En combinant élégamment identité et stockage, ils créent des outils de style Web3 centrés sur l’utilisateur pour l’avenir décentralisé, permettant aux utilisateurs de contrôler leurs propres données à l’aide d’une infrastructure sans autorisation », a déclaré Joseph Lubin, chef de ConsenSys et cofondateur d’Ethereal Ventures, dans un communiqué. déclaration.

Lire la suite: La connexion avec Ethereum arrive

Spruce a été lancé il y a un peu plus d’un an avec deux produits : la boîte à outils SpruceID pour l’identité décentralisée et le stockage autonome Kepler. Les deux systèmes fonctionnent de manière transparente entre les chaînes de blocs pour bloquer l’accès via la propriété NFT, par exemple, ou vérifier les informations d’identification pour les organisations autonomes décentralisées (DAO), a déclaré Chang.

« [Users] veulent des fournisseurs de liquidités et des pools DeFi qui ont la réputation d’être de bons fournisseurs de liquidités », a déclaré Chang. « La gouvernance du DAO est également très importante. Vous voulez savoir que les gens ont quelque chose en jeu, que ce soit leur réputation ou autre, alors ils vont prendre les bonnes décisions. »