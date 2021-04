La start-up d’immigration Boundless lève 25 millions de dollars et envisage une opportunité avec une “ administration pro-immigrants ”

(Capture d’écran sans limites)

Nouveau financement: La start-up de Seattle Boundless a décroché 25 millions de dollars pour aider les gens tout au long du processus d’immigration.

Le PDG de Boundless, Xiao Wang. (Photo illimitée)

Les logiciels: La technologie de l’entreprise simplifie la façon dont les immigrants entrent en contact avec les avocats et déposent des demandes de visas de conjoint et de citoyenneté américaine. Il a aidé plus de 70 000 familles tout au long du processus d’immigration. Boundless est sorti de Pioneer Square Labs en 2017.

Montagnes russes: Les quatre dernières années ont été tumultueuses pour Boundless entre les politiques d’immigration de l’administration Trump et la pandémie qui a à la fois interrompu les voyages et ralenti le traitement dans les ambassades et les consulats.

Le PDG de Boundless, Xiao Wang, est enthousiasmé par les opportunités pour Boundless à venir compte tenu de la récente action du président Biden en matière d’immigration.

«Cette dernière ronde de financement augmentera considérablement le nombre de familles que nous pouvons soutenir», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Et maintenant, avec une administration pro-immigrants mettant en œuvre de nouvelles propositions et politiques d’immigration légale, les familles peuvent avoir confiance en un partenaire établi qui les éduquera et les guidera tout au long de leur parcours.»

Ralentisseur: Boundless a également traité des récents changements de main-d’œuvre après avoir licencié quatre employés et demandé à 27 travailleurs de déménager à Las Vegas plus tôt cette année dans le cadre de ce que Wang a décrit comme une restructuration. Les changements font suite à un tour d’investissement de 7,5 millions de dollars levé en septembre et à l’acquisition de son rival RapidVisa, qui disposait d’un centre d’exploitation client à son siège à Las Vegas.

Boundless emploie maintenant 130 employés à temps plein dans des bureaux à Seattle, Las Vegas, Manille et Cebu City, aux Philippines. Il prévoit de tripler ses effectifs au cours des deux prochaines années.

Leadership: À l’âge de 3 ans, Wang est arrivé aux États-Unis de Nanjing, en Chine, et a obtenu des diplômes d’études supérieures à la Stanford et à la Harvard Business School avant de se lancer dans des rôles de leadership dans la technologie. L’ancien chef de produit Amazon a cofondé Boundless avec Doug Rand et Serdar Sutay pour s’assurer que les immigrants comme lui ont accès aux mêmes opportunités que lui.

Investisseurs: Foundry Group a dirigé la série B, qui comprenait Emerson Collective, Jerry Yang d’AME Cloud Ventures, Forefront Venture Partners, Industry Ventures, Pioneer Square Labs, Trilogy Equity Partners et Two Sigma Ventures. Le financement total à ce jour est de 45,3 millions de dollars.

Prix ​​.: Boundless est finaliste pour la catégorie UX Design of the Year aux . Awards de cette année.