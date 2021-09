La start-up d’ingrédients alimentaires Proeon obtient un financement de démarrage de 2,4 millions de dollars

Le secteur des protéines végétales devrait atteindre près de 200 milliards de dollars d’ici 2027

La startup d’ingrédients alimentaires Proeon a levé 2,4 millions de dollars dans son cycle de financement de démarrage. Le cycle de financement a été dirigé par l’entrepreneur Shaival Desai. Flowstate Ventures, Peak Sustainability Venture Fund I (exécuté par Samir Shah au nom du Fonds), Waoo Partners (bureau familial Pratul Shroff) et d’autres investisseurs providentiels, ainsi que l’investisseur existant Sanjaya Mariwala, directeur général, OmniActive Health Technologies Limited également participé à ce tour. La startup utilisera le nouveau capital pour créer un laboratoire de recherche aux Pays-Bas, déposer une propriété intellectuelle, augmenter la production et élargir l’équipe.

« Nous sommes au centre de la création d’ingrédients de protéines végétales de nouvelle génération. En nous concentrant sans relâche sur l’innovation et en nous associant à de grandes marques mondiales ainsi qu’à des startups, nous travaillons à la création de produits alimentaires faciles à formuler et appréciés des consommateurs. Notre objectif immédiat serait d’étendre notre présence sur les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe, où le passage aux protéines végétales s’accélère à un rythme sans précédent », ont déclaré Kevin Parekh et Ashish Korde, fondateurs de Proeon.

Ashish Korde et Kevin Parekh ont fondé Proeon en 2018 pour promouvoir une alimentation propre et saine pour « les gens, la planète et la conscience ». Il aide les entreprises alimentaires à fabriquer des produits de remplacement de la viande, des produits laitiers et des œufs à base de plantes en résolvant des problèmes de formulation critiques au niveau des ingrédients. Le secteur des protéines végétales devrait atteindre près de 200 milliards de dollars d’ici 2027, alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact de leurs choix alimentaires et se tournent de plus en plus vers les régimes à base de plantes, a indiqué la société dans un communiqué.

« Nous sommes vraiment heureux de nous être associés à Proeon dans leur parcours pour innover dans le domaine des protéines alternatives. Kevin et Ashish apportent une expérience approfondie de l’industrie et une compréhension technique approfondie de l’espace des protéines et constituent l’équipe parfaite pour répondre aux besoins de cette industrie qui prospère grâce à l’innovation », a déclaré l’entrepreneur Shaival Desai.

Selon Anjani Bansal, fondateur du Flowstate Angel Investment Fund, la technologie de Proeon aura un impact sociétal majeur en résolvant les défis du changement climatique et de la nutrition d’aujourd’hui. L’équipe est fortement positionnée pour une croissance exponentielle grâce à ses capacités techniques et stratégiques, a ajouté Bansal.

Pour Pratul Shroff, remplacer la viande par des alternatives à base de plantes est un élément essentiel du voyage de la planète vers une survie durable au cours des prochaines décennies. La protéine végétale de Proeon jouera un rôle important dans la réalisation de cette durabilité, a ajouté Shroff.

