La start-up d’investissement dans l’immobilier locatif Arrived obtient un financement de 100 millions de dollars pour alimenter son expansion aux États-Unis

(Image arrivée)

Arrived Homes, la startup de Seattle qui aide les gens à investir dans des propriétés locatives unifamiliales, prend 100 millions de dollars de nouveau financement de crédit pour alimenter son expansion et la capacité d’acheter plus de maisons à travers les États-Unis

La plateforme d’investissement immobilier a annoncé jeudi son partenariat avec Certain Lending, une startup fintech basée à San Francisco.

Arrived utilise le financement participatif pour aider quiconque à acheter des actions de propriétés locatives pour aussi peu que 100 $ et à gagner un revenu passif pendant que l’entreprise s’occupe de tout, de l’acquisition de la propriété aux améliorations nécessaires et à la gestion des opérations quotidiennes. L’idée est d’ouvrir l’accès à l’investissement immobilier au-delà des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels, et d’utiliser la technologie pour aider à identifier et à gérer les propriétés locatives.

La startup a été fondée par des vétérans de la technologie, dont le PDG Ryan Frazier (Simply Measured and Sprout Social) ; CTO Kenny Cason, (simplement mesuré); et COO Alejandro Chouza, (Oyo et Uber). Les bailleurs de fonds de grande puissance comprennent les branches de capital-risque de Jeff Bezos (Bezos Expeditions) et Marc Benioff (Time Ventures) ; l’ancien PDG du groupe Zillow Spencer Rascoff ; Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, et d’autres dirigeants techniques de longue date.

« Nous pensons que quiconque souhaite investir dans l’immobilier résidentiel devrait pouvoir le faire », a déclaré Frazier dans un communiqué de presse. « Ouvrir l’accès au potentiel de création de richesse des locations unifamiliales a des implications énormes pour les millions d’Américains qui ont été exclus de ces opportunités dans le passé. »

Les co-fondateurs d’Arrived Homes, de gauche à droite, le COO Alejandro Chouza, le PDG Ryan Frazier et le CTO Kenny Cason. (Photo arrivée)

Arrived a précédemment levé 10 millions de dollars en fonds propres et 27 millions de dollars en financement par emprunt en juin pour aider à faire évoluer son modèle. La société affirme que le nouveau financement lui permettra de suivre le rythme de la forte demande des consommateurs pour ses propriétés.

Depuis le lancement en mars 2021, presque toutes les actions de chaque location unifamiliale ont été achetées dans les 24 heures suivant l’inscription de la propriété sur le site Web d’Arrived. Le mois dernier, le dernier lot de propriétés d’Arrived, évalué à 7,5 millions de dollars, a été entièrement financé en 10 jours avec une moyenne de 167 investisseurs uniques par propriété.

Arrived a maintenant entièrement investi des propriétés en Arkansas, en Arizona, au Colorado, en Géorgie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, totalisant 20 millions de dollars en logements locatifs dans 11 régions métropolitaines. Arrived utilisera également le nouveau capital pour étendre ses activités aux locations à court terme et acheter des locations unifamiliales supplémentaires au Texas, en Floride et dans l’État de Washington.