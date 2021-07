La start-up du fitness HealthifyMe lève 75 millions de dollars de nouveaux financements

HealthifyMe dit qu’il a l’intention de tirer parti des talents disponibles en Inde et aux États-Unis et qu’il doublera la taille de ses équipes d’ingénierie et de conception.

L’application de santé et de remise en forme dirigée par l’IA (intelligence artificielle) HealthifyMe a levé un nouveau financement de 75 millions de dollars dirigé par LeapFrog et Khosla Ventures. L’investissement qui fait partie du cycle financier de série C de la société a également vu la participation de HealthQuad, Unilever Ventures et Elm (entité PIF d’Arabie saoudite) ainsi que des investisseurs existants Chiratae Ventures, Inventus Capital et Sistema Asia Capital.

Le nombre total de fonds de la startup basée à Bengaluru s’élève désormais à plus de 100 millions de dollars.

La société déploiera la majeure partie du capital pour financer son expansion en Inde et en Asie du Sud-Est, une incursion en Amérique du Nord et des acquisitions pertinentes dans le domaine de la santé numérique et du fitness. En outre, une partie des fonds sera utilisée pour investir derrière ses plans HealthifySmart alimentés par l’IA et embaucher de nouveaux talents dans toutes les fonctions. La société a déclaré qu’elle avait l’intention de tirer parti des talents disponibles en Inde et aux États-Unis et qu’elle allait doubler la taille de ses équipes d’ingénierie et de conception. Il prévoit également d’embaucher plus de 1 000 formateurs et entraîneurs cette année même.

HealthifyMe prétend avoir doublé sa base d’utilisateurs et ses revenus au cours de la dernière année. Il s’adresse à plus de 25 millions d’utilisateurs dans plus de 300 villes indiennes. L’entreprise réalise également environ 25 % de ses revenus sur les marchés étrangers. “Sur plusieurs marchés tels que la Malaisie et Singapour, HealthifyMe a démontré sa capacité à localiser son offre et à établir une adéquation entre le marché des produits et les populations locales au-delà des expatriés indiens et il a l’intention de reproduire la même chose en Amérique du Nord dans un proche avenir”, a déclaré la société. dans un communiqué mardi.

