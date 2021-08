La start-up Edtech Eruditus recherche des acquisitions pour élargir son portefeuille

Eruditus a récemment mis en sac un nouveau financement de 650 millions de dollars dirigé par Accel et SoftBank Vision Fund 2 à une valorisation post-argent de 3,2 milliards de dollars.

La start-up Edtech Eruditus souhaite élargir son champ d’action dans le segment de l’enseignement supérieur et est ouverte à l’acquisition d’entreprises qui l’aideront à développer son portefeuille de cours.

Dans une interview avec FE, Ashwin Damera, co-fondateur et PDG d’Eruditus, a déclaré : « Certaines entreprises peuvent se concentrer uniquement sur des domaines tels que la science des données, les soins de santé ou les programmes de certification financière. Si nous pouvons établir notre présence dans plus de branches d’études grâce à des acquisitions, nous les considérerons. »

En outre, la start-up basée à Mumbai examinera également les acquisitions susceptibles de lui permettre de prendre pied dans le segment des étudiants de premier cycle.

Eruditus opère actuellement principalement dans le domaine de l’amélioration des compétences professionnelles. Il a une présence restreinte dans le segment K-12 via iD Tech, un fournisseur américain de programmes STEM pour les apprenants de 7 à 19 ans qu’il a acheté dans le cadre d’un accord de 200 millions de dollars. « La plupart de nos apprenants aujourd’hui sont des professionnels en activité ou, grâce à iD Tech, ce sont de jeunes adultes. Mais nous ne répondons pas aux personnes plus fraîches qui entrent dans leurs programmes de licence. C’est un public que nous savons être large », a déclaré Damera.

Eruditus a récemment mis en sac un nouveau financement de 650 millions de dollars dirigé par Accel et SoftBank Vision Fund 2 à une valorisation post-argent de 3,2 milliards de dollars. La start-up s’est transformée en licorne avec l’investissement qui a vu sa valorisation augmenter de près de quatre fois. Les investisseurs ont injecté environ 430 millions de dollars en capital primaire tandis que la composante secondaire s’élevait à 220 millions de dollars dans le cadre desquels l’investisseur existant Bertelsmann a vendu une partie de ses actions.

L’entreprise dont les cours coûtent au moins 30 000 Rs et qui pourraient aller jusqu’à 20 lakh Rs pour bénéficier d’un programme d’instituts premium comme le MIT ou la Wharton School a presque doublé sa base d’étudiants payants à environ 100 000 en un an. . Les étudiants paient environ Rs 1 lakh de frais en moyenne. L’entreprise a pour objectif d’atteindre 200 000 apprenants rémunérés au cours des 12 prochains mois. « Nous travaillons avec des universités très élitistes. Donc, il n’y a jamais eu de problème du côté de la demande pour nous. Notre plus grand défi a été de convaincre les IIT et IIM de s’associer à nous. Avec la pandémie, chaque école a réalisé qu’elle devait avoir une stratégie numérique », a déclaré Damera, qui affirme qu’Eruditus a inscrit près de 25 universités au cours des 12 derniers mois seulement. Il a fallu huit ans à la start-up pour obtenir le premier lot de 25 universités, a ajouté Damera.

La société edtech cherche à générer 505 millions de dollars de revenus totaux de réservation au cours de l’exercice 22. La start-up présente dans 80 pays, dont les Etats-Unis et la Chine, suit un calendrier financier juillet-juin. Les revenus de réservation ont augmenté à 175 millions de dollars au cours de l’exercice 21, contre environ 93 millions de dollars au cours de l’exercice 20. L’Inde et les États-Unis génèrent actuellement ensemble la majeure partie des revenus.

A l’heure où une flopée de start-ups se lancent dans le mouvement des introductions en bourse, Eruditus n’est pas pressé de le faire. “Ce n’est pas du tout sur la table”, a déclaré Damera.

