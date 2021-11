La start-up GoodFellows se remet de Ratan Tata

Ratan N Tata, président émérite de Tata Sons

Par Rajesh Kurup

Le président émérite de Tata Sons, Ratan N Tata, a soutenu une autre start-up, cette fois-ci une entreprise qui crée une amitié intergénérationnelle et se qualifie d’« entreprise de compagnonnage ».

D’ailleurs, la start-up – GoodFellows – a été fondée par Shantanu Naidu, qui est actuellement l’assistant commercial de Ratan Tata.

GoodFellows, qui est actuellement en phase de test bêta, entend recruter des diplômés de moins de 30 ans pour accompagner les personnes âgées. Les diplômés, appelés « Goodfellows », fourniraient une amitié aux personnes âgées et les accompagneraient en promenade, les aideraient à faire leurs courses, les accompagneraient chez les médecins et leur enseigneraient la technologie, entre autres, a déclaré Naidu.

Ils aideraient également les personnes âgées avec la paperasserie et les e-mails, ou passeraient simplement du temps avec les « grands-amis », a-t-il déclaré, ajoutant que GoodFellows a l’intention d’employer de jeunes diplômés.

La start-up à but lucratif commencerait ses opérations commerciales en janvier. Une fois lancé, GoodFellows facturera un abonnement mensuel.

«Les amitiés intergénérationnelles sont un moyen aimable, significatif et authentique d’aider les personnes âgées vivant seules avec de la compagnie et de la chaleur, comme le propose GoodFellows. Je suis impatient de voir comment GoodFellows progresse et je souhaite tout le meilleur à Shantanu et à sa jeune équipe », a déclaré Tata dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Cependant, le montant de l’investissement effectué par Ratan Tata dans la société n’a pas pu être immédiatement déterminé.

Ratan Tata a fourni des fonds ou soutenu près de 50 start-ups telles que Airbnb, Bombay Hemp Company, Bluestone, Goquii, Ikure, Nestaway, Paytm et Ola Electric entre autres. Il avait également quitté deux entreprises – Lenskart et Urban ladder – tandis que quelques-unes d’entre elles sont devenues Unicorns, terme désignant une start-up évaluée à 1 milliard de dollars et plus.

Ratan Tata est un philanthrope et continue de diriger les fiducies caritatives du groupe. En sa qualité, il a investi ou soutenu des entreprises avec des causes philanthropiques allant des véhicules électriques à la santé et à la mobilité.

