La start-up Healthtech Pristyn Care, prête pour la croissance, réalise 40 000 interventions chirurgicales avec 1 MN d’interactions avec les patients

Pristyn Care, une marque de soins de santé axée sur la chirurgie soutenue par Sequoia Capital et Tiger Global, a récemment franchi le cap des 40 000 chirurgies avec 1 million d’interactions avec les patients. Fondée en 2018, la société est passée de deux médecins à 300 et de trois fondateurs à plus de 1200 Pristyniens.

En moins de trois ans depuis sa création, Pristyn Care a levé 81 millions de dollars américains grâce à des investissements d’investisseurs tels que Tiger Global, Sequoia Capital, Hummingbird, GreenOaks et Epiq Capital. En avril de cette année, la société a levé 53 millions de dollars dans le cadre de la série D dirigée par Tiger Global.

Harsimarbir (Harsh) Singh, co-fondateur de Pristyn Care, a déclaré à propos des futurs plans d’expansion : « Nous visons à multiplier par 5 l’activité au cours des deux prochaines années. Cela inclura de nouvelles lignes de maladies (actuellement 50), de nouveaux médecins et chirurgiens (actuellement 300) et de nouvelles villes (actuellement 30). Rien qu’au cours de l’exercice 22 (du 21 avril au 22 mars), l’équipe devrait effectuer 60 000 interventions chirurgicales avec 1 mn d’interactions. »

En Inde, les services médicaux sont à égalité avec les meilleurs au monde, cependant, même avec la meilleure infrastructure, les patients et leurs familles peuvent souvent se retrouver à suivre plusieurs étapes pour obtenir le meilleur traitement chirurgical. Ici, Pristyn Care assure également la transparence des coûts, ce qui a aidé les patients à faire un choix éclairé. Dans les villes et villages de niveau 2 également, Pristyn Care propose une technologie moderne pour traiter les maladies, garantissant ainsi la disponibilité d’une technologie chirurgicale de pointe pour les patients de toute l’Inde.

Pristyn Care a adopté les traitements les plus avancés disponibles dans le pays au fil du temps et a été en mesure de fournir un accès aux villes tertiaires, effectuant des chirurgies dans plus de 30 villes pour plus de 50 maladies en utilisant des technologies médicales avancées telles que le laser, la laparoscopie, les microdébrideurs, Lasik etc. Les technologies médicales avancées telles que le laser à diode 1470 nm sont utilisées pour effectuer des maladies ano-rectales, des maladies vasculaires et des procédures d’urologie. Les traitements de gynécologie esthétique sont effectués pour la santé et l’hygiène intimes à l’aide de diodes et de lasers CO2 avancés. Les calculs de la vésicule biliaire sont traités par laparoscopie mini-port et celui des calculs rénaux se fait à l’aide d’urétéroscopes flexibles avec la technique des Lasers Holmium.

Le Dr Vaibhav Kapoor, co-fondateur de Pristyn Care, a déclaré : « La technologie est au cœur de Pristyn Care. Une équipe de plus de 100 ingénieurs travaille sans relâche pour assurer une expérience de soins sans faille aux patients. Outre le laser et la laparoscopie, entre autres, nous continuons à introduire de nouvelles technologies chaque fois qu’elles sont évolutives. La technologie médicale et les consommables de haut niveau utilisés par plus de 300 médecins experts de notre équipe pour effectuer des chirurgies mini-invasives sont les plus avancés du pays. »

Pristyn Care propose des chirurgies pour plus de 50 maladies comme la chirurgie ano-rectale : pieux, fissure, fistule et autres maladies ano-rectales, chirurgie abdominale : calculs biliaires, hernie, chirurgies laparoscopiques avancées, chirurgie vasculaire : varices / thrombose veineuse profonde (TVP) / embolisation, Chirurgies urologiques : phimosis, calculs rénaux, troubles urinaires, chirurgies ophtalmologiques : cataracte et Lasik, chirurgie esthétique : gynécomastie (seins masculins) et plusieurs autres, chirurgie orthopédique : remplacement du genou et de la hanche et similaires, gynécologie et FIV : soins maternels et infantiles, esthétique Traitements Laser, FIV et ORL, Chirurgie Tête & Cou : Rhinoplastie, Sinus, AOS et autres ORL.

En dehors de cela, Pristyn Care propose une variété de solutions en gardant les besoins du patient au premier plan. Personal Care Buddy est l’une de ces solutions où une personne est affectée pour aider le patient à vivre une expérience sans tracas. Cette personne s’occupe de tous les documents et guide les patients à chaque étape du parcours de la chirurgie.

Le Dr Garima Sawhney, co-fondateur de Pristyn Care, commentant les services de bout en bout sans faille fournis par la marque, a déclaré : « Nous nous concentrons sur les chirurgies mini-invasives et avons créé un modèle unique de services de santé complets. Pendant que le patient est traité par un expert

Les médecins de Pristyn Care, utilisant les dernières technologies, nous fournissons un support de bout en bout et aidons le patient avec une expérience de service fluide, y compris les approbations d’assurance, l’admission à l’hôpital, la prise en charge et le retour en taxi et tout ce qui fait partie du parcours de soins du patient.

Parlant de la prochaine phase de croissance et des défis, Harsimarbir (Harsh) Singh a ajouté : « L’un des principaux défis dans un écosystème distribué est d’atteindre l’échelle au même niveau de qualité. Nous sommes conscients de ce défi depuis nos premiers jours et avons rapidement mis en œuvre la technologie pour le résoudre. Pristyn Care a construit une pile technologique interne complète qui suit chaque étape du parcours d’un patient, y compris les rendez-vous patient-médecin jusqu’aux exigences du jour de la chirurgie, ce qui a également permis à la startup de technologie de la santé d’éliminer le défi du service de bout en bout – remplir les formulaires, les admissions et les sorties d’hôpital et d’autres processus – la technologie a permis d’offrir une expérience transparente aux patients.

En dehors de cela, l’équipe de la direction médicale de Pristyn Care veille à ce que les médecins soient perfectionnés et informés des dernières avancées médicales dans le monde.

Au cours de la première et de la deuxième vague de COVID-19, la société a connu une baisse de 70 % de ses activités, mais a rapidement pu tirer parti de la technologie et lancer l’initiative « Chirurgie sûre à une seule visite » pour les patients qui ne pouvaient pas retarder leur chirurgie en raison de la gravité de leur état de santé. Cette initiative a permis de minimiser les visites des patients dans les hôpitaux en permettant des consultations médicales sur appel/vidéo, des approbations d’assurance sans papier à domicile, des admissions à l’hôpital sans contact et d’autres voies numériques.

La société a également dispensé des sessions de formation au personnel hospitalier sur les mesures de sécurité COVID-19, certains hôpitaux ayant des bâtiments séparés pour les patients COVID-19 et non COVID-19. Lors de la première vague pandémique, Pristyn Care a fourni des produits essentiels COVID-19 tels que des masques et des désinfectants.

Au cours de la deuxième vague, la startup de la santé était bien préparée pour surmonter tous les obstacles. Pour soutenir la communauté dans son ensemble, des centres de traitement COVID-19 à Gurgaon et Bangalore ont été ouverts. À la lumière de la pandémie, Pristyn Care a permis des téléconsultations pour aider les patients à obtenir des réponses à leurs questions dans le confort de leur foyer, bien avant de venir se faire opérer.

