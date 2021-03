La start-up immobilière de Seattle, Modus, reçoit une ordonnance de cesser et de s’abstenir du commissaire aux assurances

La start-up de Seattle, Modus, fait face à un ordre de cesser et de s’abstenir du commissaire aux assurances de l’État de Washington pour avoir prétendument enfreint la réglementation immobilière.

Modus numérise et automatise la phase de titre et d’entiercement de la fermeture d’une maison. La société a récemment été acquise par Compass, le géant de l’immobilier basé à New York qui a déposé une demande d’introduction en bourse plus tôt ce mois-ci.

Le commissaire aux assurances a ouvert une enquête sur Modus au début de l’année dernière après avoir reçu des plaintes de deux sociétés de titres opérant dans l’État de Washington.

Selon l’ordonnance, déposée mercredi (lire dans son intégralité ci-dessous), l’État a conclu que Modus offrait aux agents immobiliers et à leurs clients une «chose de valeur» (garanties gratuites pour la maison, autres services liés à la fermeture) en échange du changement de leur séquestre et services de titres à Modus. De tels accords violent les lois sur les assurances de l’État:

RCW 48.29.210: «Un assureur titres, un agent d’assurance titres ou un employé, un agent ou un autre représentant d’un assureur titres ou d’un agent d’assurance titres ne doit pas, directement ou indirectement, verser des honoraires, pots-de-vin ou autre chose de valeur à personne à titre d’incitation, de paiement ou de récompense pour avoir placé des affaires, parrainer des affaires ou faire céder des affaires d’assurance titres à l’assureur titres, à l’agent d’assurance titres, ou aux deux. »

Dans un communiqué, un porte-parole de Modus a déclaré que la société envisageait de faire appel.

« Modus fait appel de la décision du Bureau du commissaire aux assurances et nous sommes impatients de travailler avec eux pour clarifier rapidement toute idée fausse concernant nos pratiques commerciales », a déclaré le porte-parole dans un communiqué. «Modus restera opérationnel tout au long du processus d’appel pendant que cette question sera résolue.»

L’acquisition par Compass a été annoncée en octobre; l’accord a depuis été conclu. Compass était au courant de l’enquête menée par l’État avant l’acquisition.

Modus est dirigé par le PDG Alex Day et le président Jai Sim, qui travaillaient auparavant ensemble à la start-up de livraison de repas de Seattle, Peach. L’autre co-fondateur de la société, Abbas Guvenilir, a passé près de six ans chez ServiceNow avant de faire équipe avec Day et Sim pour lancer Modus en 2018.

Modus a levé 14 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont NFX; Felicis Ventures; Liquid 2 Ventures; Mucker Capital; Hustle Fund; 500 startups; Rambleside; et Cascadia Ventures.

Voir la commande complète ci-dessous.