La start-up immobilière Flyhomes vise à répondre aux remords des acheteurs de maison avec une nouvelle garantie

Un remède aux remords des acheteurs de maison : La start-up immobilière Flyhomes a dévoilé aujourd’hui une nouvelle offre appelée Flyhomes Guarantee for Buyers, qui permet aux clients de quitter une maison qu’ils ont récemment achetée. C’est la dernière idée de la société de Seattle, connue pour aider les gens à acheter des maisons directement avec de l’argent.

Comment ça fonctionne: Si un acheteur de Flyhomes décide de déménager dans l’année suivant la fermeture, Flyhomes listera la maison et renoncera à sa commission. Le client devra toujours payer l’agent de l’acheteur lors de la vente de la maison, en plus des taxes d’accise et des frais de clôture du vendeur. L’idée est d’aider les acheteurs à soulager leur anxiété lors de l’achat d’une maison, en particulier dans le marché concurrentiel d’aujourd’hui où les maisons se vendent rapidement.

Arrière-plan des Flyhomes : Fondée en 2016, Flyhomes a aidé plus de 3 000 familles à acheter pour près de 3 milliards de dollars de maisons.

Son programme d’offres en espèces présente les clients comme l’équivalent d’acheteurs au comptant, ce qui adoucit l’affaire pour les vendeurs en supprimant l’incertitude et peut donner un avantage aux acheteurs de Flyhomes. Les acheteurs obtiennent un prêt à court terme auprès de Flyhomes, qui fournit les liquidités jusqu’à ce que ses clients finalisent leur hypothèque à long terme. Flyhomes dit qu’il ne gagne pas d’argent sur le prêt à court terme, qui porte un taux d’intérêt annuel d’environ 6%. Les acheteurs paient également les frais de clôture lorsqu’ils refinancent leur prêt hypothécaire à court terme.

La majorité des revenus de l’entreprise provient des commissions des agents.

La startup de 450 personnes propose également des services hypothécaires et dispose d’un programme d’achat avant de vendre qui aide les vendeurs à acheter et à emménager dans leur prochaine maison avant de vendre leur propriété actuelle.

Flyhomes fait face à une concurrence féroce de la part des courtiers traditionnels et des nouveaux services « iBuyer » alimentés par la technologie exploités par des sociétés en ligne telles que Opendoor et Offerpad. Il y a aussi Zillow Group, le géant de l’industrie basé à Seattle qui a vanté un message similaire à Flyhomes au cours des dernières années alors qu’il évolue d’un centre de recherche axé sur les médias à être impliqué dans la transaction elle-même, investissant massivement dans son service iBuyer Zillow Offres et la croissance de son bras hypothécaire.

Flyhomes est actuellement actif dans cinq États. La société est dirigée par le PDG et co-fondateur Tushar Garg. Il a levé plus de 200 millions de dollars à ce jour, dont une série C de 150 millions de dollars en juin. Les investisseurs comprennent Norwest Venture Partners, Battery Ventures, Fifth Wall, Camber Creek, Balyasny Asset Management, Andreessen Horowitz, Canvas Partners et l’ancien PDG du groupe Zillow Spencer Rascoff.