La start-up immobilière Place sort de nulle part avec une ronde de 100 millions de dollars, dirigée par Goldman à une valorisation de 1 milliard de dollars

La startup immobilière Place propose une technologie et des services pour les agents et les courtiers, en plus d’un portail pour les consommateurs. (Placer l’image)

La société de technologie et de services immobiliers Place vient de lever le premier capital externe de son histoire : un tour de table de 100 millions de dollars de série A mené par Goldman Sachs Asset Management, pour une valorisation de plus d’un milliard de dollars.

Vous n’avez jamais entendu parler de Place ? Ce n’est pas une surprise.

« Nous n’avons pas de service de presse. Nous n’avons pas de service marketing. Nous n’avons eu qu’un seul représentant des ventes au cours des deux dernières années », a déclaré Ben Kinney, cofondateur de Place, entrepreneur en série et agent immobilier, dans une interview avec .. « Nous venons de nous cacher à Bellingham, Washington, à faire nos trucs. »

Ben Kinney, co-fondateur de Place. (Placer la photo)

Ils ont des bénéfices, ce qui explique pourquoi ils n’ont pas eu besoin de ces autres choses.

Place, dont le siège est situé dans la pittoresque communauté balnéaire à 88 miles au nord de Seattle, a généré 85 millions de dollars de revenus en 2020, avec 11,3 millions de dollars de bénéfices, et la société s’attend à 150 millions de dollars de revenus cette année avec un montant proportionnel de bénéfices, a déclaré Kinney.

Kinney a fondé Place en 2019 avec Chris Suarez de Portland, qui possède plusieurs franchises immobilières Keller Williams. Place a nommé Chris Stuart, ancien PDG de Berkshire Hathaway HomeServices, président en mai.

Malgré les origines de ses dirigeants, Place n’est pas une maison de courtage immobilier. La société est un partenaire et un fournisseur de services pour les agents et courtiers immobiliers, qui peuvent continuer à travailler avec des maisons de courtage immobilières établies en utilisant la technologie et les services de Place.

La société propose ce qu’elle décrit comme « une suite de solutions logicielles et de services commerciaux de bout en bout qui incluent le support administratif, le marketing et l’image de marque, la génération de leads, la comptabilité, le juridique, les ressources humaines, l’infrastructure de back-office et la formation pour tous les postes. . »

Place propose ses produits sous trois modèles différents, a déclaré Kinney : un logiciel en tant que service, permettant aux agents de concéder sous licence ses produits à la carte ; un modèle de partenariat où les agents utilisent tous les services de Place et partagent une partie de leurs bénéfices avec l’entreprise ; et les services aux consommateurs, y compris l’hypothèque, le titre et l’entiercement.

Chris Suarez, co-fondateur de Place. (Placer la photo)

Dans le cas du modèle de partenariat complet, la proportion du partage des bénéfices varie, a déclaré Kinney. Dans ce scénario, les agents sont des entrepreneurs indépendants et Place couvre également une partie de leurs pertes s’ils ne sont pas en mesure de réaliser des bénéfices.

L’entreprise a pris un bon départ sur le plan technologique grâce à Brivity, une société de logiciels immobiliers que Kinney a démarrée avec le produit de ses autres entreprises pendant huit ans. Brivity appartient désormais à Place.

Alors pourquoi lever des fonds ?

« Nous voulions vraiment affiner notre modèle et nous assurer que c’était quelque chose en quoi nous croyions et que nous pouvions évoluer », a déclaré Kinney. « Une fois que nous avons établi que nous avons la capacité de continuer à doubler nos revenus et à ajouter ces services de base, nous avons compris qu’il était dans notre intérêt de lever des capitaux et de faire connaître qui nous sommes. »

Place compte environ 300 employés, dont environ la moitié dans l’ouest de Washington, travaillant à distance ou dans ses bureaux de Bellingham. La société prévoit d’augmenter considérablement ses effectifs dans les années à venir, a déclaré Kinney. Il établira finalement une présence sur le marché de Seattle pour aider à stimuler son recrutement, a-t-il déclaré.

La société a dépensé 3 millions de dollars pour acquérir le nom de domaine Place.com, a déclaré Kinney, le décrivant comme une étape importante dans les ambitions de Place de créer une marque grand public pour soutenir les agents qui utilisent sa technologie et ses services.

À certains égards, Place ressemble à Zillow avant que la société de Seattle ne se développe dans l’achat et la vente directs de maisons (une unité commerciale que Zillow a brusquement fermée au début du mois).

« Notre avenir à long terme est d’avoir des valeurs de recherche, de maison et d’autres outils », a reconnu Kinney. Cependant, contrairement aux outils similaires de Zillow, il a déclaré que le marché cible sera « l’agent avec lequel le consommateur a déjà une relation au lieu de l’utiliser comme un outil pour le connecter avec des agents aléatoires qu’il ne connaît pas ».

Kinney avait précédemment acquis ActiveRain, un réseau social pour agents immobiliers, de Zillow en 2015 dans le cadre d’un plus grand regroupement d’entreprises immobilières sous l’égide de Ben Kinney Companies.

Place prévoit d’utiliser le financement de 100 millions de dollars pour développer ses activités par le biais d’acquisitions, d’investissements technologiques et d’autres initiatives de croissance. Outre Goldman Sachs, l’investisseur en capital de croissance 3L Capital a participé au tour de table.

Kinney et son cofondateur Suarez étaient ensemble lors d’une session lors d’une récente conférence sur l’immobilier d’Inman lorsqu’ils ont reçu un message indiquant que le financement avait été transféré sur le compte de l’entreprise.

Par la suite, alors qu’ils montaient l’escalator, Kinney a dit à Suarez: « Je pensais en quelque sorte que ce serait différent », se souvient-il. « Et il a dit : « Oui. Je suppose qu’on vient juste de se remettre au travail. Et c’est tout ce que nous en avons dit.

Kinney a expliqué: «Ce genre de chose n’est pas la ligne d’arrivée. C’est la ligne de départ.