La start-up Insects-as-feed Beta Hatch lève 10 millions de dollars supplémentaires alors qu’elle construit le « avenir de l’agriculture »

La fondatrice et PDG de Beta Hatch, Virginia Emery, pose devant une peinture murale dans une ancienne installation de Beta Hatch près de Seattle, montrant le cycle de vie du ver de farine ainsi que le cadre bucolique de la ferme qu’elle rêve de créer. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Beta Hatch collecte de l’argent aussi vite qu’elle élève des insectes.

La start-up agricole qui a éclos près de Seattle et se développe maintenant à Cashmere, Washington, a annoncé mercredi qu’elle avait clôturé un nouveau cycle de financement de 10 millions de dollars alors qu’elle s’efforce de finaliser et d’étendre une installation phare dans la petite ville à l’est de Seattle.

Beta Hatch a été lancé en 2015 à l’initiative de l’entomologiste PhD Virginia Emery, PDG de la société, dans le but de créer une source d’alimentation plus durable et riche en protéines pour le bétail, les animaux de compagnie et d’autres animaux en utilisant des vers de farine.

L’installation phare de 42 000 pieds carrés à Cashmere sera la plus grande installation de production de vers de farine en Amérique du Nord, selon Beta Hatch. Il servira de plaque tournante, produisant des œufs, tandis que les sites de culture seront situés à proximité des sources de matières premières et d’autres points clés de la chaîne d’approvisionnement. La société a l’intention de multiplier sa production par plus de 10 fois au cours de la prochaine année.

PRÉCÉDEMMENT: Oubliez les bugs logiciels, cette startup se concentre sur les insectes qui pourraient changer l’industrie agricole

Beta Hatch produit également de l’excrément de vers de farine, ou fumier, comme engrais organique et amendement du sol pour améliorer la santé du sol et la croissance des plantes pour une variété de producteurs spécialisés et de produits de base.

“Nous sommes fiers de participer à la construction de l’avenir de l’agriculture en tant que membre de la communauté agricole de Washington”, a déclaré Emery dans un communiqué de presse. « Nous sommes ravis de voir notre présence dans les régions rurales de l’Amérique se développer, alors que nous employons et travaillons en partenariat avec les habitants de ces communautés pour nourrir une population mondiale croissante. »

Beta Hatch donne la priorité à l’énergie durable et aux pratiques zéro déchet dans ses opérations et l’installation de Cashmere fonctionne uniquement avec de l’électricité de source renouvelable, tous ses besoins de chauffage étant fournis par la chaleur résiduelle d’un parc de serveurs à proximité.

La startup avait déjà levé 9,3 millions de dollars en décembre.

Le nouveau cycle de financement a été dirigé par Lewis & Clark AgriFood, ainsi que par les investisseurs existants Cavallo Ventures et Innova Memphis.