La start-up logistique SaaS FarEye lève 100 millions de dollars de nouveaux financements

En août de l’année dernière, la société avait levé 13 millions de dollars en prolongement de sa série D.

La start-up de logiciels de logistique en tant que service (SaaS) FarEye a levé 100 millions de dollars de financement sous la direction de nouveaux investisseurs TCV et Dragoneer Investment Group.

L’investissement, qui fait partie de la série E de la société, a également vu la participation des bailleurs de fonds existants Eight Road Ventures, Fundamentum et Honeywell.

Dans le cadre de la transaction, Gopi Vaddi, associé commandité chez TCV rejoindra le conseil d’administration de FarEye. Fondée en 2013 par Kushal Nahata, Gaurav Srivastava et Gautam Kumar, FarEye est une plateforme de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement qui aide les entreprises de tous les secteurs allant de l’épicerie aux fournisseurs de services logistiques tiers à effectuer des livraisons à un coût réduit et à offrir une meilleure expérience client.

La société basée à Noida s’adresse aux entreprises de plus de 30 pays et compte Walmart, Amway et Domino’s parmi ses clients.

La société a déclaré que les marques utilisaient ses services pour lancer plusieurs modèles de livraison tels que le jour même, le lendemain, à la demande et en périphérie à partir de plusieurs emplacements d’inventaire. L’entreprise prétend traiter plus de 100 millions de transactions chaque mois.

Le nouveau capital sera utilisé pour permettre aux marques de fournir des expériences de livraison de type Amazon Prime. En outre, une partie des fonds sera déployée pour renforcer les capacités de sa plate-forme logicielle, stimuler l’expansion européenne et nord-américaine et embaucher de nouveaux talents, a déclaré la société dans un communiqué.

