La start-up londonienne Twig épouse la fintech et la mode d’occasion – WWD

LONDRES – Le marché de la revente est en plein essor – le mois dernier seulement, la plate-forme de revente Vinted a été évaluée à 350 milliards de dollars tandis que Depop a été vendue à Etsy la semaine dernière pour 1,6 milliard de dollars – avec de nouveaux joueurs rejoignant la course et modifiant les règles.

“Nous n’appelons même pas cela la revente, nous l’appelons un outil de remise en argent”, a déclaré Geri Cupi, fondatrice de Twig, une start-up basée à Londres qui permet aux gens de vendre des biens d’occasion pour de l’argent instantané.

Selon Cupi, la clé est de s’éloigner du modèle commercial de détail et vers un modèle de finances personnelles, en aidant les gens à comprendre que leur garde-robe fait partie de leur richesse et leur permettant de liquider les actifs qu’ils n’utilisent plus le plus rapidement possible.

C’est pourquoi Twig se considère comme une entreprise de technologie financière et offre des avantages bancaires mobiles, notamment une carte Visa qui peut faciliter les transactions nationales et internationales.

C’est une approche qui reflète l’évolution des attitudes concernant la propriété et les habitudes de consommation, en particulier parmi les jeunes acheteurs de la génération Y et de la génération Z qui constituent le public cible de Twig.

Le modèle fait également avancer la conversation sur la revente en offrant aux clients de l’argent instantané, ce qui sera une perspective irrésistible pour beaucoup. Avec d’autres plateformes de revente ou de location, les gens sont souvent obligés d’attendre des semaines, voire des mois, avant que leurs pièces ne soient évaluées, vendues ou mises aux enchères.

« Il y a eu un changement tectonique dans la façon dont les gens perçoivent la consommation. Ils vérifient combien ils pourraient revendre un article avant même de l’acheter et une bonne partie des achats sont effectués en vendant des articles plus anciens qu’ils possèdent. Ainsi, les consommateurs ont déjà ce mantra de payer pour de nouvelles choses en utilisant leurs anciennes choses. Nous voulons simplement rationaliser le processus et leur permettre de tout faire très simplement sur une seule plate-forme », a déclaré Cupi, un ancien banquier d’investissement et capital-risqueur, qui a fondé trois autres start-ups dans l’upcycling, la revente et la blockchain. champs d’authentification.

« Il y a une nouvelle perception des objets que nous avons à la maison et de la richesse personnelle. La définition traditionnelle de la richesse n’inclut pas la valeur d’une garde-robe. Lorsque les gens pensaient à leur propre richesse, ils pensaient aux actifs les plus importants qu’ils devaient, comme une maison ou une voiture. Mais avec Bitcoin et la tokenisation des actifs, nous avons commencé à repenser ce qu’est vraiment l’argent, et si un sac Gucci Marmont peut vous aider à payer votre hypothèque ou vous permettre de voyager, alors c’est aussi de l’argent. C’est toute cette idée d’avoir une banque de choses et de les utiliser comme monnaie de paiement.

Obtenir de l’argent à partir d’articles pré-aimés s’accompagne également d’un bonus pour faire du bien à la planète en soutenant l’économie circulaire et en empêchant ces articles de se retrouver dans une décharge.

Twig fonctionne en envoyant les articles vendus à son partenaire logistique pour confirmer l’authenticité, puis cherche à revendre chaque article sur l’un des plus de 40 marchés d’occasion avec lesquels il travaille. Tout ce qui ne se vend pas dans les huit semaines est soit recyclé – l’entreprise travaille avec plus de 1 000 installations de recyclage – ou donné à une œuvre caritative.

“Notre philosophie est que la durabilité et le capitalisme peuvent coexister, le grand ennemi commun étant la décharge”, a déclaré Cupi. « Les gens ont jeté plus de 7 000 milliards de dollars d’articles au cours des 15 dernières années, et cela a un impact négatif sur la planète mais aussi sur les portefeuilles des gens. Nous voulons permettre aux consommateurs de nous utiliser en tant que prestataire bancaire d’une manière qui fait du bien à leur portefeuille, mais aussi à la planète.

L’opportunité est double en ce qui concerne Cupi : Twig peut combler une lacune que la nouvelle génération de banques ne fournit pas en aidant les utilisateurs à encaisser les articles de mode qu’ils possèdent déjà, et en offrant un grand point de différence dans l’expérience de revente elle-même.

L’application permet aux utilisateurs de télécharger un article dans les 30 secondes et d’obtenir une offre de prix instantanée, générée par un algorithme qui utilise l’apprentissage automatique pour identifier le prix actuel de l’article sur le marché. Une fois que la personne accepte l’offre, elle est payée instantanément, avant même d’expédier l’article.

« En ce moment, si vous voulez vendre un article, il y a beaucoup de frictions, tout le processus est assez complexe : vous devez passer du temps à faire des études de marché et à répertorier l’article, puis vous attendez des semaines qu’il soit vendu. Notre solution est le moyen le plus rapide d’être payé pour vos articles », a expliqué Cupi.

Contrairement à d’autres revendeurs qui se concentrent sur des segments spécifiques du marché, Diem accepte les articles des secteurs du luxe et du marché de masse.

Il pense qu’il existe actuellement un croisement énorme dans le comportement des consommateurs, d’où la décision de Twig de travailler avec des marques grand public et de masse.

« Vous avez un consommateur de luxe qui achète des basiques auprès de marques de mode rapide et vous avez des consommateurs de mode rapide qui achètent du luxe d’occasion. Les personas d’utilisateurs traditionnels ont changé, il est donc difficile de se positionner. Notre devoir est d’être aussi ouvert que possible et de nous assurer que le moins d’articles possible finissent dans les décharges », a ajouté Cupi.

De nouvelles fonctionnalités sont également en cours de développement sur l’application, notamment un outil de compensation carbone et un nouvel “outil de paiement” qui apparaîtra sur les plateformes de commerce électronique des marques et des détaillants, pour permettre aux utilisateurs de payer avec l’argent gagné sur Twig au lieu de puiser dans leur comptes bancaires. La société a déclaré qu’elle était maintenant en train de tester la fonctionnalité avec des détaillants indépendants et traditionnels, avec un lancement sur le marché prévu pour la fin de 2021.

« Ça ne devient pas plus circulaire que ça. Vous pouvez remplacer vos anciennes choses par de nouvelles choses », a déclaré Cupi, ajoutant que, du point de vue du détaillant, c’est une opportunité de devenir plus circulaire et également de se rapprocher du consommateur final. « Nous voulons faciliter la vie des gens et leur donner les outils pour se comporter de manière durable. »

La société se concentre actuellement sur l’offre de ces services au marché britannique, mais une expansion dans les principaux territoires européens et aux États-Unis est également envisagée pour la fin de l’année, après un tour d’investissement de 5,5 millions de dollars début 2020 auprès d’investisseurs. y compris le fonds axé sur la finance Fasanara Capital ; Andrea Molteni, qui a été l’un des premiers investisseurs de Farfetch, et le créateur de chaussures Nicholas Kirkwood.