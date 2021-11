La start-up Metaverse The Sandbox ferme la série B de 93 millions de dollars dirigée par SoftBank

La startup Metaverse, The Sandbox, a clôturé un tour de table de 93 millions de dollars de série B dirigé par SoftBank, selon un communiqué de presse.

La Sandbox est une plate-forme basée sur Ethereum où les joueurs peuvent « jouer, créer, posséder et gouverner un monde virtuel », selon son site. Les joueurs peuvent posséder des actifs dans le jeu sous la forme de jetons non fongibles (NFT), tels que des parcelles de terrain sur lesquelles ils peuvent construire. Le jeton Sandbox, SAND, a une capitalisation boursière de 2,46 milliards de dollars, selon les données de la plateforme de renseignement CoinMarketCap L’actionnaire majoritaire de la startup est la société de jeux vidéo basée à Hong Kong Animoca Brands, un des premiers métaverses et contributeurs de GameFi qui était évalué à 2,2 milliards de dollars après avoir levé 65 millions de dollars en octobre. Les autres investisseurs dans le tour incluent Animoca Brands, True Global Ventures, Liberty City Ventures , Galaxy Interactive, Kingsway Capital et Blue Pool Capital. Le monde virtuel compte désormais 144 millions de dollars en valeur brute de marchandises, 500 000 portefeuilles enregistrés et 12 000 propriétaires fonciers uniques, selon le communiqué de presse. The Sandbox a également mis en place des partenariats avec des noms comme le rappeur. Snoop Dogg, la série télévisée AMC The Walking Dead, les dessins animés pour enfants Care Bears and The Smurfs, la marque de jeux Atari et la collection NFT CryptoKitties, selon le communiqué de presse.

