La start-up musicale britannique Roli dépose un dossier de faillite – se réformera en tant que luminaire

La startup britannique de technologie musicale Roli a déposé son bilan et se réformera.

La société affirme que son marché cible de niche et la pandémie de coronavirus ont forcé une réinitialisation. Pharrell et Grimes ont tous deux soutenu la startup musicale britannique. certains produits Roli vivront grâce à Luminary, qui renaît des cendres de la faillite de Roli.

Le PDG et fondateur Roland Lamb a levé 5 millions de livres sterling pour lancer Luminary, la société redémarrée.

Les 70 employés de Roli passeront à la nouvelle entreprise, qui a clôturé un financement initial de 6,85 millions de dollars de Hoxton Ventures. Roli a levé 75,7 millions de dollars auprès de particuliers et d’investisseurs institutionnels, dont certains perdront leur argent à la suite de la faillite. Roli a été fondée en 2009 par Lamb et a entrepris d’inventer de nouveaux instruments de musique.

La société a commencé avec le Seaboard, sorti en 2016 et décrit comme un piano pour un vaisseau spatial extraterrestre. La startup a ensuite publié BLocks, un système modulaire permettant de connecter différents composants Roli entre eux. En 2019, il a lancé Lumi Keys, décrit comme « Guitar Hero » pour l’enseignement du piano aux débutants.

“En fin de compte, ce qui s’est passé, ce sont les produits axés sur les professionnels que nous avons initialement développés, bien que réussis sur leur marché, le marché n’était pas assez grand compte tenu de notre trajectoire d’entreprise”, a déclaré Lamb à Business Insider. “Nous avions les yeux rivés sur l’hypercroissance, et cela s’est avéré difficile.”

Dans les documents financiers de Roli, la société a déclaré des pertes avant impôts de 34,1 millions de livres sterling (47 millions de dollars) sur des revenus de 11,4 millions de livres (16 millions de dollars). Des coûts élevés ont été attribués aux salaires du personnel, aux embauches de cadres supérieurs et à la fabrication du matériel. Le matériel a représenté 82 % des revenus de Roli sur la période de 18 mois se terminant le 30 juin 2019. Les documents montrent que la société a vendu deux parties de son activité axées sur les logiciels en 2020.

“Beaucoup d’argent de capital-risque affluait dans les startups de matériel, mais vers 2016, cette dynamique de marché a vraiment changé”, poursuit Lamb. « Il est devenu clair que le modèle qui allait réussir était davantage un modèle basé sur des abonnements/services où le matériel était un composant important. »

Lamb dit qu’il espère que Luminary pourra renaître de ses cendres pour devenir le “Peloton pour piano” en se concentrant sur l’aide aux débutants pour lire et jouer de la musique via le clavier Lumi et l’application qui l’accompagne.