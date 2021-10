La start-up NFT Mojito obtient un financement de 20 millions de dollars soutenu par Sotheby’s

Mojito, start-up Non-Fungible Token (NFT), a levé la somme de 20 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le chef est l’ancienne maison de vente aux enchères d’art, Sotheby’s.

Alors que Sotheby’s a affiché une saison positive dans le métaverse NFT au cours de la période écoulée depuis le début de l’année, l’investissement Mojito semble être la première fois que la maison de vente aux enchères investira directement dans des équipements liés à la crypto ou à la blockchain.

« Nous croyons en l’avenir de l’utilisation de la blockchain pour étendre la propriété des actifs numériques », a déclaré Charles F. Stewart, PDG de Sotheby’s. « Il y a beaucoup d’attention et d’intérêt pour les NFT. Nous entendons parler de ces catégories par la plupart de nos clients et collectionneurs existants. Néanmoins, nous nous engageons également auprès d’un nouveau public assez large axé sur cette catégorie. La mission de Sotheby’s est de promouvoir l’accès et la propriété d’objets d’art et de luxe exceptionnels, il est donc parfaitement logique de cibler et de développer ce domaine. »

Le rôle de Mojito dans l’industrie en plein essor est bien défini. Il s’associe à des marques pour conceptualiser, concevoir et développer des marchés NFT sur mesure sur la plate-forme Mojito, tout en servant également de partenaire marketing et de conseiller technologique NFT à service complet. La startup basée au Delaware a déclaré qu’elle utiliserait le nouveau financement pour élargir son équipe d’ingénierie, tout en négociant avec d’autres projets pour concevoir des plates-formes NFT plus fonctionnelles.

Malgré le fait qu’il existe un record de croissance de l’écosystème NFT qui a principalement marqué le début d’un volume de transactions accru sur tous les marchés au cours de l’année écoulée, le secteur n’a toujours pas le label pour être convivial. Cela continue d’être l’une des barrières à l’entrée que Mojito cherche à éliminer.

« L’espace crypto a une mauvaise réputation pour être inaccessible et difficile. Nous voulons aider à réduire la barrière à l’entrée, la rendre facile, amusante et donner aux marques un espace pour se l’approprier », déclare Dan Kinsley, PDG et co-fondateur de Mojito. « Je suis passionné par la décentralisation en général et aider à attirer les utilisateurs dans l’espace, et c’est un excellent moyen pour cela. »

Au-delà du financement de Mojito, l’écosystème plus large de la crypto-monnaie et de la blockchain a vu l’afflux de fonds de capital-risque alors que les investisseurs explorent tous les moyens de s’exposer au monde en croissance rapide de la blockchain.

