La start-up pakistanaise Blockchain lève 38 millions de dollars | Invezz

Le Pakistan a connu une augmentation significative de l’intérêt concernant un marché B2B récemment lancé alimenté par la blockchain, appelé Bazaar Technologies. Le récent tour de table de série A de la startup blockchain a réussi à obtenir environ 30 millions de dollars, ce qui en fait le plus gros tour de table de l’histoire du pays.

La société a annoncé la clôture de l’augmentation hier, le 24 août, révélant quelques détails à ce sujet en cours de route. Par exemple, le cycle de financement a été mené par la société Defy Partners basée dans la Silicon Valley, ainsi que par Wavemaker Partners, basé à Singapour.

Bien sûr, des dizaines d’autres ont également participé, mais dans une moindre mesure. Certains des noms les plus connus incluent LinkedIn, Endeavour et Saison Capital, basée au Japon. Il y avait également des investisseurs existants, tels que Alter Global et Indus Valley Capital.

La startup blockchain la plus réussie au Pakistan

Selon le rapport Bazaar, la société est une plate-forme de marché B2B de premier plan pour les petits commerçants au Pakistan. Il dessert actuellement plus de 750 000 petites entreprises dans 400 villes et villages différents. La plupart d’entre eux sont des supermarchés dits familiaux, appelés dans le pays « kiryana ». Ces entreprises ont trouvé la plate-forme très utile pour acheter des stocks auprès de divers fournisseurs.

Ce dernier tour de table a considérablement augmenté le financement total de l’entreprise, qui approche actuellement les 38 millions de dollars, à un chiffre exact de 37,8 millions de dollars. Auparavant, la société avait réussi à lever 6,5 millions de dollars en janvier 2021, et avant cela, elle avait levé 1,3 million de dollars en juin 2020, lors d’un tour de pré-amorçage.

La société doit probablement le succès des cycles de financement, du moins dans une certaine mesure, aux mesures prises par le gouvernement pakistanais pour développer des réglementations plus permissives pour le secteur de la monnaie numérique. La SEC du pays a publié un document de consultation en novembre dernier, détaillant de nombreux avantages que les actifs de crypto-monnaie et la tokenisation peuvent apporter aux entreprises et aux particuliers.

Le document est un bon exemple de la façon dont les réglementations locales sont censées se développer, et beaucoup gagneraient probablement à étudier sa structure. L’une des provinces du pays, Khyber Pakhtunkhwa, a même révélé son intention d’héberger deux fermes minières hydroélectriques de crypto-monnaie plus tôt cette année, en mars.

