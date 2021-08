La start-up soutenue par Google LevelTen Energy décroche 35 millions de dollars alors que le secteur de l’énergie propre est en plein essor

Bryce Smith, PDG de LevelTen Energy. (Photo de niveau 10)

La startup de Seattle LevelTen Energy a levé 35 millions de dollars dans un tour de table de série C dirigé par NGP Energy Capital, avec la participation de Google et d’autres. L’entreprise facilite l’achat d’énergie renouvelable et aide à soutenir la création de parcs solaires et éoliens. Le financement total à ce jour est de 62,3 millions de dollars.

La nouvelle du financement intervient alors que le Congrès négocie une législation qui pourrait aider le pays à atteindre l’objectif du président Biden d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques d’ici 2035. L’effort nécessite un passage massif aux énergies renouvelables. Et cela ouvre la voie à un marché très différent de celui lorsque le PDG et fondateur de LevelTen, Bryce Smith, a lancé l’entreprise en 2016.

Smith essayait de faire décoller sa startup d’énergie propre alors que l’administration Trump nouvellement élue poussait l’énergie au charbon et d’autres combustibles fossiles et se retirait de l’Accord de Paris. Malgré ce contexte, Smith a réussi à lever des millions de dollars de financement.

Il s’est avéré que le marché était dirigé par le leadership des entreprises et des services publics bien plus que par les dirigeants politiques et la législation.

« Les avantages de cela sont que nous ne sommes pas vraiment soumis à des caprices politiques », a-t-il déclaré. « Ce sont des efforts volontaires qui continuent de se développer. »

LevelTen soutient les énergies renouvelables à travers trois voies. Elle exploite un marché qui permet aux entreprises, aux services publics, aux universités et à d’autres de signer des accords d’achat d’électricité avec des sources renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire. Il gère une deuxième place de marché qui aide les développeurs d’énergie et les financiers qui souhaitent acheter, vendre ou investir directement dans l’infrastructure physique des parcs éoliens et solaires. Et il permet aux organisations ayant des accords d’électricité de suivre leurs accords d’énergie renouvelable et leurs impacts sur l’empreinte carbone.

LevelTen rapporte qu’il a facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions d’énergie renouvelable, y compris des accords d’achat d’électricité. Et le secteur est en plein essor.

Mardi, l’American Clean Power Association a publié de nouveaux chiffres sur la croissance du secteur. Les États-Unis ont ajouté 9 915 MW de capacité d’énergie propre au premier semestre de l’année, soit une augmentation de 17 % par rapport à la même période l’an dernier. Cela porte la capacité totale aux États-Unis à 180 216 MW, ce qui est suffisant pour alimenter plus de 50 millions de foyers, soit plus du double de la capacité américaine d’il y a cinq ans. L’association rapporte qu’il y a plus de 900 projets supplémentaires en construction ou en développement avancé.

LevelTen opère aux États-Unis, au Canada et dans 19 pays européens. Elle compte 54 employés et des bureaux à Seattle et Madrid.

Les autres investisseurs de la série C incluent My Climate Journey (MCJ) Collective, ainsi que presque tous les investisseurs existants de LevelTen : Avista Development, Constellation Technology Ventures, Equinor Ventures, Founders’ Co-op, Prelude Ventures, Techstars, TotalEnergies Ventures et Entreprises filaires. La participation de Google est décrite comme s’alignant sur son “objectif de soutenir des solutions innovantes qui aident les entreprises de toutes tailles, y compris les clients Google Cloud, à s’approvisionner en énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7”.

Et Smith pense-t-il que l’objectif de Biden pour un système d’alimentation sans émissions est réalisable ?

« 100 pour cent faisable », a-t-il déclaré. « Le défi est de savoir comment le faire rapidement. Nous n’avons pas d’obstacles technologiques importants pour que cela se produise plus rapidement.