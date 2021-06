La start-up Thr3efold lance une plateforme de fabrication éthique – WWD

Un cri de ralliement pour une mode durable a fait de la transparence une attente, pas un atout – et pour la start-up basée à Charlotte Thr3efold, sa mission est d’aider les marques à prioriser et à accéder à une fabrication éthique afin que les produits puissent être garantis comme étant fabriqués de manière responsable et durable à partir de leur origine. .

Thr3efold est une base de données d’approvisionnement SaaS interentreprises et un système PLM qui dote les marques de vêtements et d’accessoires souples de connexions à un réseau mondial d’usines éthiques approuvées et rationalise en permettant les demandes de prix et la gestion de la production en un seul endroit.

Sa fondatrice et directrice générale, Jessica Kelly, a déclaré qu’on lui demandait souvent « Pourquoi maintenant ? » lors de la discussion du récent lancement. “L’industrie de la mode a de nombreux problèmes, mais nous pensons qu’elle ne fait pas plus de progrès car la solution n’est pas claire”, a déclaré Kelly.

« La plupart des professionnels de la production ne sont pas des experts en matière de durabilité ou de main-d’œuvre et la plupart des usines se cachent à la vue de sites Web médiocres ou d’efforts de vente inefficaces. Thr3efold les réunit, rendant la production éthique et facile. L’année dernière, nous avons tous vu l’importance d’aligner les normes de la marque sur les valeurs des consommateurs. Thr3efold permet à l’industrie de s’améliorer maintenant.

Sa plateforme fournit des services tels qu’un accès illimité à une base de données d’usines certifiées éthiques ; un outil RFQ pour collecter et comparer les prix ; un système PLM modernisé pour la gestion de la production et un processus d’examen bilatéral qui contribue à accroître la confiance et la transparence.

Kelly a ajouté : « Après une année difficile pour les marques et les usines, nous sommes ravis de fournir un outil pour les connecter quelles que soient les restrictions de voyage et remettre la production en marche. »

POUR PLUS DE NOUVELLES COMMERCIALES DE WWD, VOIR :

La marque de vêtements d’extérieur Nobis lance une campagne d’upcycling

Le grand air, c’est passer un moment à la mode

Notes de terrain : l’utilisation de produits chimiques dans les textiles devient plus verte