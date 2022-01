La startup aéronautique ZeroAvia, soutenue par Amazon et Alaska Air, construit un centre de R&D près de Seattle

Vue d’artiste d’un avion d’Alaska Airlines équipé du groupe motopropulseur électrique à hydrogène de ZeroAvia. (Alaska Airlines et ZeroAvia Image)

ZeroAvia, une compagnie d’aviation verte avec le soutien de géants de la technologie et de grandes compagnies aériennes, construit un espace de recherche et développement au nord de Seattle à Paine Field d’Everett.

L’emplacement est remarquable car il abrite le poids lourd de l’aérospatiale centenaire Boeing, ainsi que son collègue arriviste d’avions électriques MagniX, qui a emménagé dans un nouveau bâtiment de fabrication dans la région il y a un an.

Et cela pourrait être le début d’une plus grande présence dans l’État de Washington pour ZeroAvia. Alors que le projet actuel est axé sur la R&D, ZeroAvia devra construire une usine de fabrication dans un proche avenir afin de commencer à déployer ses groupes motopropulseurs hybrides hydrogène-électrique pour les clients en 2024.

Dans une interview avec ., le PDG et fondateur de ZeroAvia, Val Miftakhov, a suggéré que l’établissement d’opérations de R&D à Everett « augmente tellement les chances » qu’une usine de fabrication puisse suivre.

« Nous considérons la région de Seattle comme l’un des, sinon le principal centre de fabrication pour nous en Amérique du Nord », a déclaré Miftakhov.

ZeroAvia développe des groupes motopropulseurs pour avions, en commençant par des systèmes de propulsion pour avions de 10 à 20 places avec une autonomie de plus de 500 milles qui pourraient être utilisés pour les passagers, la livraison de colis, l’agriculture et d’autres usages. Il prévoit de continuer à augmenter la taille de ses groupes motopropulseurs, dans le but ultime de propulser des avions de plus de 200 sièges.

À Paine Field, l’entreprise convertit l’espace d’entrepôt en bureaux et en installations de R&D. Le ministère du Commerce de Washington a accordé une subvention de développement économique de 350 000 $ pour aider à financer le projet. L’entreprise dépense 5,5 millions de dollars supplémentaires pour rénover l’emplacement, avec d’autres investissements à venir. Le site emploiera dans un premier temps 20 à 30 personnes.

Val Miftakov, fondateur et PDG de ZeroAvia. (Photo ZeroAvia)

À Everett, ZeroAvia opérera aux côtés d’Alaska Airlines dans un espace pouvant occuper des dizaines de milliers de pieds carrés. La compagnie aérienne basée à Seattle a fourni cet automne à la startup un avion De Havilland Q400 pour que la startup puisse équiper son système hydrogène-électrique à des fins de démonstration. L’avion peut transporter jusqu’à 76 passagers et était auparavant piloté par la filiale de l’Alaska, Horizon Air.

Le nouveau site de R&D sera également utilisé pour le développement de la technologie et les essais en vol. Cela inclura l’avion Q400 et d’autres technologies, a déclaré Miftakhov.

Se connecter à l’aérospatiale locale

Il existe de nombreuses bonnes raisons, a déclaré Miftakhov, pour s’installer dans le comté de Snohomish, où se trouve Everett. La région abrite environ 500 entreprises de l’industrie aérospatiale, créant une source potentielle de travailleurs et un accès à une chaîne d’approvisionnement développée.

Le secteur remonte au lancement de Boeing à Seattle en 1916. Dans les années 1960, l’entreprise choisit Paine Field, une ancienne base militaire de guerre, comme site d’assemblage de ses gros porteurs. Au cours des dernières années, Boeing a déplacé de nombreux emplois de fabrication hors de l’État et a subi des licenciements en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 et de l’immobilisation du 737 MAX à la suite de deux accidents mortels.

Dans le même temps, les entreprises spatiales commerciales se développent dans la région, le siège de Blue Origin étant basé au sud de Seattle et SpaceX étendant ses opérations dans la région.

La technologie et l’expertise nécessaires aux entreprises de vols spatiaux se chevauchent avec l’aviation, créant un écosystème aérospatial fertile, a déclaré Kristi Morgansen, président du département d’aéronautique et d’astronautique de l’Université de Washington. Cela pourrait être utile à ZeroAvia, MagniX et d’autres.

« Nous avons tous les éléments fondamentaux pour rendre l’une de ces entreprises heureuse et prospère », a déclaré Morgansen.

Les dirigeants locaux ont salué sa startup, a déclaré Miftakhov. Cela comprend le gouverneur Jay Inslee, le représentant américain Rick Larsen et d’autres du comté de Snohomish.

« L’avenir de l’énergie propre et de l’aviation propre de notre État vient de se renforcer », a déclaré Inslee dans un communiqué annonçant la nouvelle installation de ZeroAvia. « Ce projet est une partie importante des efforts continus du comté de Snohomish pour maintenir un avantage concurrentiel et renforcer la communauté avec de bons emplois dans l’industrie aérospatiale du futur.

Paine Field dans le comté de Snohomish à Everett, dans l’État de Washington, est une ancienne base militaire de guerre qui abrite aujourd’hui des sociétés aérospatiales et des vols commerciaux. (Photo de l’aéroport de Paine Field / Snohomish County)

De grands noms du secteur privé sont également partisans de la startup. Le Climate Pledge Fund d’Amazon et Breakthrough Energy Ventures, dirigé par Bill Gates, ont investi dans plusieurs rondes de capital-risque soutenant ZeroAvia. L’Alaska Air Group d’Alaska Airlines les a rejoints dans un cycle de capital-risque annoncé en décembre.

La startup a levé 115 millions de dollars. Parmi les autres investisseurs récents figurent United Airlines, AP Ventures, Horizons Ventures, Summa Equity et Shell Ventures.

À la recherche d’une aviation respectueuse du climat

Alors que le monde essaie de réduire ses émissions de carbone, le secteur aérospatial poursuit diverses voies de décarbonation. En plus de brûler des combustibles fossiles émettant du carbone, les avions traditionnels produisent des oxydes d’azote et des traînées de chaleur qui piègent la chaleur. Pour réduire ces impacts, les entreprises explorent des alternatives, notamment des avions électriques alimentés par batterie et du carburant à l’hydrogène.

En ce qui concerne l’écologisation de l’aviation, « il y a une énorme poussée en ce moment, donc il y a une énorme opportunité », a déclaré Morgansen de l’UW. « La solution n’a pas été réglée dans une direction particulière. »

MagniX se concentre sur le vol tout électrique et a récemment remporté une subvention de 74,3 millions de dollars de la NASA pour démontrer sa technologie. Elle a conclu un accord avec Harbour Air, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour créer une flotte d’hydravions électriques modernisés certifiés pour les vols de passagers court-courriers et des partenariats avec d’autres petites compagnies aériennes.

En poursuivant sa solution de groupe motopropulseur hybride, Miftakhov peut puiser dans son expérience personnelle dans les véhicules électriques. Le natif de Russie a fondé et dirigé eMotorWerks, une entreprise de la région de la baie de San Francisco qui a produit une technologie pour la recharge intelligente des véhicules électriques. Il a été racheté par la multinationale d’électricité Enel.

Avec ZeroAvia, Miftakhov associe des batteries à des piles à combustible à hydrogène, car cela crée un système plus léger que les batteries seules et permet des vols plus longs.

ZeroAvia effectuera des essais en vol au Royaume-Uni avec cet avion électrique à hydrogène de 20 places au début de 2022. (ZeroAvia Photo)

Mais l’hydrogène carburant a ses propres défis. L’hydrogène est produit par divers procédés. Le plus respectueux du climat est « l’hydrogène vert » qui est produit à partir d’eau à l’aide d’énergies renouvelables, tandis que « l’hydrogène gris » est fabriqué à partir de gaz naturel et a une empreinte carbone. Il n’y a pas actuellement de systèmes en place pour créer des réserves abondantes d’hydrogène vert, et le carburant est cher à transporter. ZeroAvia espère que l’hydrogène pourra être produit dans les aéroports et travaille avec Shell sur des solutions de ravitaillement.

En attendant, de nombreuses compagnies aériennes recherchent du carburant d’aviation durable ou SAF, qui sont des carburants produits à partir de sources de carburant non fossiles, telles que les huiles végétales et animales et les déchets agricoles. Le SAF est également en quantité limitée et a des impacts climatiques, mais peut être utilisé dans les avions existants.

Plans de vol

ZeroAvia, qui a été lancé en 2017, possède des sites de R&D à Hollister, en Californie et à l’aéroport de Cotswold au Royaume-Uni. Il a effectué ses premiers essais en vol à l’échelle commerciale à l’électricité et à l’hydrogène en 2020 en Angleterre avec un avion à six passagers. Dans les semaines à venir, Miftakhov a déclaré que la société testerait un avion de 20 places au Royaume-Uni, et plus tard en Californie.

Le prochain grand défi, a déclaré Miftakhov, consiste à naviguer dans le processus de certification avec la Federal Aviation Administration et d’autres régulateurs.

« Franchement, le plus gros risque est le moment de la certification », a-t-il déclaré.

Si tout se passe comme prévu, Miftakhov estime que la société pourrait produire des groupes motopropulseurs pour environ 40 des avions de 10 à 20 places en 2024, ce qui signifie construire plus de 80 groupes motopropulseurs. Parmi les nombreuses questions auxquelles il reste encore à répondre, il y a celle de savoir où les groupes motopropulseurs et les cellules se rejoignent, si cette étape aurait lieu chez ZeroAvia et où l’avion serait fabriqué.

Morgansen a qualifié le calendrier d’« audacieux » et a déclaré qu’il serait essentiel d’embaucher des personnes expérimentées dans la commercialisation des processus de fabrication.

L’objectif de ZeroAvia pour 2025 est de commencer à construire des groupes motopropulseurs ZA-1000 pour des avions pouvant transporter de 40 à 90 passagers, avec des plans pour livrer ces systèmes aux clients en 2026.

« C’est là qu’intervient le projet Alaska Airlines », a déclaré Miftakhov. L’Alaska a des vols commerciaux au départ de Paine Field, et ZeroAvia prévoit d’utiliser sa technologie sur certains des plus petits avions de la compagnie aérienne à cet endroit.

Des efforts locaux sont déjà en cours. ZeroAvia a des employés dans la région, a loué un espace temporaire pendant qu’il rénove l’entrepôt de Paine Field et a commencé le processus d’embauche.

Miftakhov n’a pas pu s’empêcher de plaisanter: « Nous sommes prêts pour le décollage. »