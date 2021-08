La startup agtech de Seattle iUNU acquiert la société de gestion des nuisibles CropWalk

iUNU, une startup agtech de Seattle qui aide les producteurs à surveiller à distance les plantes de serre, a acquis la société de gestion des parasites CropWalk. Fondée en 2019, CropWalk développe des programmes de lutte contre les ravageurs et les agents pathogènes. La société gère également The CropTalk Podcast via CropTalk Media. iUNU ajoutera six employés de l’accord et intégrera CropWalk dans son système LUNA qui utilise des caméras autonomes montées sur rail et des capteurs de niveau de canopée pour évaluer les plantes, mesurer les taux de croissance, détecter les petits changements, signaler les problèmes potentiels et recommander des actions spécifiques. Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Fondée en 2013, iUNU compte plus de 40 employés et a levé 7 millions de dollars en décembre.