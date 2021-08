La startup Agtech Dewey Scientific lève 3,2 millions de dollars pour faire avancer les innovations de l’industrie du cannabis

in

(Photo Instagram via @deweyscientific)

Dewey Scientific, la startup agtech basée à Pullman, dans l’État de Washington, qui tire parti de la génomique, de la science des données et plus encore pour améliorer la qualité et la diversité génétique des cultures de cannabis, a levé 3,2 millions de dollars de nouveaux financements.

L’argent de la série A annoncé lundi provient de The Hawthorne Collective, une nouvelle branche d’investissement dans l’industrie du cannabis de Scotts Miracle-Gro.

Dewey prévoit d’utiliser les fonds pour acquérir de nouveaux équipements et développer ses activités de recherche et développement. La société travaillera avec Selway Holdings pour sécuriser l’utilisation d’une serre de cannabis prévue de 1,8 million de dollars.

La startup, qui fournit des services scientifiques aux cultivateurs de cannabis ainsi qu’une génétique de cannabis exclusive, a été fondée en 2018 par trois phytotechniciens titulaires d’un doctorat de la Washington State University. Le PDG de Dewey, le Dr Jordan Zager et le co-fondateur, le Dr Paul Mihalyov, ont étudié à la WSU sous la direction du Dr Mark Lange, qui est le directeur scientifique de Dewey. Lange est connu comme un expert des terpènes, qui sont des composés parfumés sécrétés par les plantes qui peuvent jouer un rôle dans les effets que différentes variétés de cannabis ont sur les humains.

Zager a déclaré dans un communiqué de presse que la société prévoyait un nouveau système de franchise pour travailler avec des cultivateurs à travers les États-Unis et licencier sa génétique.

Dewey Scientific a précédemment levé 1,25 million de dollars lors d’un tour de table en octobre 2019. L’entreprise emploie 16 personnes et prévoit de renforcer ses effectifs scientifiques dans les prochains mois.