La startup belge Seety lance le paiement Bitcoin pour les sessions de stationnement

L’adoption de la crypto comme méthode de paiement pour les biens et services de tous les jours a augmenté ces derniers mois. La startup de stationnement numérique Seety a permis de payer des tickets de stationnement avec Bitcoin dans certaines villes belges. Selon un reportage de DataNews publié jeudi, la startup belge a lancé cette fonctionnalité de crypto-paiement à Anvers et à Bruxelles.

Outre Bitcoin, les utilisateurs peuvent également utiliser d’autres devises numériques pour effectuer des paiements. Les options incluent des crypto-monnaies comme Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin et des pièces stables comme DAI et USD.

La société s’attend à ce que les crypto-monnaies deviennent plus respectueuses de l’environnement en temps voulu, ce qui signifie qu’elles seront de plus en plus utilisées pour payer les biens et services quotidiens.

Comment fonctionne Seety

Pour utiliser des crypto-monnaies pour payer une place de parking via Seety, les utilisateurs peuvent acheter des crédits Seety dans l’application. Les frais de transaction sont les mêmes que pour le paiement par carte de crédit.

Seety a une carte interactive dans son application qui aide les utilisateurs à localiser les places de stationnement les moins chères ou gratuites. De plus, ils peuvent déterminer les prix et les règles de stationnement pour n’importe quelle rue ou parking de la ville. Une fonctionnalité communautaire informe un membre dans le cas où un agent de stationnement est détecté près de sa voiture. Avec Seety, les utilisateurs peuvent trouver les zones de stationnement les moins chères, éviter les contraventions et payer leur stationnement en deux clics.

L’entreprise a également récemment présenté son application dans plus d’une centaine de villes et municipalités néerlandaises. L’application, disponible pour iOS et Android, compte déjà 355 000 membres actifs et table sur un chiffre d’affaires de 400 000 euros en 2021. D’ici 2022, la startup vise un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros.

La startup fait partie des entreprises promues par le programme d’accélération belge Start it @KBC.

Utilisation de crypto-monnaies pour les transactions quotidiennes

L’utilisation de crypto-monnaies pour payer les services de stationnement remonte à des années. En 2014, un utilisateur de Reddit a posté qu’il avait payé un ticket de parking avec Bitcoin en utilisant le marché en ligne Brawker.

Récemment, Visa a déclaré que ses cartes cryptées avaient traité plus d’un milliard de dollars de dépenses cryptographiques au cours du premier semestre 2021.

