La startup d’automatisation de la conformité de Seattle Strike Graph lève 8 millions de dollars pour alimenter la croissance et étendre les services

L’équipe de direction de Strike Graph dans un chat Zoom, dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du haut à gauche : Justin Beals, Sally Moore, Micah Spieler, Juliett Eck et Brian Bero. (Gratte image graphique)

La start-up d’automatisation de la conformité de Seattle, Strike Graph, a levé 8 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A, a annoncé mardi la société.

Lancé en 2020 et issu de Madrona Venture Labs, Strike Graph crée un logiciel qui aide les entreprises à simplifier et à réduire le coût du processus de certification SOC 2 utilisé par les entreprises pour garantir que leur service répond aux normes de sécurité et de confidentialité.

La plate-forme de Strike Graph rassemble intelligemment une compréhension des entreprises des clients pour identifier les activités de sécurité qui sont importantes pour la conformité.

« Comme nous ne traitons pas tous les clients de la même manière et que notre solution est personnalisable, nous développons des outils d’IA qui identifient de manière unique les pratiques et les normes de sécurité pour un client », a déclaré le co-fondateur et PDG Justin Beals. « En organisant d’abord les pratiques efficaces d’un client, nous permettons à ce client d’appliquer des contrôles et des preuves de cybersécurité à travers une variété de normes, de questionnaires de sécurité et d’activités de confiance.

Strike Graph se développe à l’échelle internationale et prévoit d’étendre les cadres déjà pris en charge des normes SOC 2, ISO 2700x, CCPA, HIPAA et GDPR. Strike Graph a multiplié par 4 le taux d’adoption des clients sur sa plateforme depuis octobre 2020, et à ce jour, 100 % de ses clients ont reçu avec succès un rapport d’audit propre.

La société est dirigée par Beals, un vétéran de NextStep, Koru, Roundbox Global et d’autres startups, ainsi que Brian Bero, qui a précédemment cofondé le pilier technologique de Seattle Apptio et vendu la startup de sécurité Greytwist à SmartRIA.

Strike Graph, qui a levé 3,9 millions de dollars lors d’un tour de table en octobre 2020, a levé 11,9 millions de dollars de financement à ce jour. Le dernier cycle a été mené par Information Venture Partners avec la participation des investisseurs précédents Madrona Venture Group, Amplify.LA, Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund et Green D Ventures.

La startup compte actuellement 25 employés et recrute pour des postes à distance pour l’ingénierie, le marketing, les rôles de produit et plus encore.