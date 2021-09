La startup de Chennai sera bientôt cotée au NASDAQ et prévoit de lever 912 millions de dollars via une émission publique

Des investisseurs mondiaux de renom détiennent une participation dans Freshworks avant l’introduction en bourse. Accel, Tiger Global Management, CapitalG et Sequoia Capital India font partie des investisseurs de Freshworks.

Freshworks, une startup de logiciel en tant que service (SaaS) basée dans la Silicon Valley, cherche à lever 912 millions de dollars de son offre publique initiale (IPO) à Wall Street. Lancé à Chennai, Freshworks s’est installé aux États-Unis pour se rapprocher de ses clients, mais maintient toujours une forte présence dans le sud de l’Inde. La société proposera de vendre 28,5 millions d’actions ordinaires de catégorie A à un prix fixe de 28 $ et 32 ​​$ par action. Après la réussite de l’introduction en bourse, la société est inscrite au NASDAQ sous le symbole FRSH.

À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, la société lèvera 912 millions de dollars tandis qu’à l’extrémité inférieure, le montant levé sera de 798 millions de dollars. Les rapports suggèrent que Freshworks recherche une valorisation de près de 9 milliards de dollars, nettement supérieure à la valorisation de 3,5 milliards de dollars qui lui avait été attribuée lors du précédent tour de financement en 2019. Freshworks rejoindra des sociétés telles que Yatra Online, Azure Power et le plus récent ReNew. Puissance cotée au NASDAQ via un SPAC.

« Nous avons deux classes d’actions ordinaires autorisées : les actions ordinaires de classe A et les actions ordinaires de classe B. Les droits des détenteurs d’actions ordinaires de catégorie A et d’actions ordinaires de catégorie B sont identiques, sauf en ce qui concerne le vote et la conversion. Chaque action ordinaire de catégorie A donne droit à une voix. Chaque action ordinaire de classe B donne droit à 10 voix et est convertible à tout moment en une action ordinaire de classe A », a déclaré Freshworks dans son dossier d’introduction en bourse. La société a ajouté que les actions ordinaires en circulation de classe B représenteront environ 98,9 % des droits de vote de son capital-actions en circulation immédiatement après l’introduction en bourse. De ce nombre, les administrateurs, dirigeants et principaux actionnaires représentent environ 78,3 %.

La société prévoit d’utiliser les fonds levés dans le cadre de l’introduction en bourse à des fins générales de l’entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses d’exploitation et les dépenses en capital. « Nous pouvons également utiliser une partie du produit net pour des acquisitions ou des investissements stratégiques dans des entreprises, des produits, des services ou des technologies complémentaires. Cependant, nous n’avons pas d’accords ou d’engagements pour conclure de telles acquisitions ou investissements pour le moment », a déclaré Freshworks.

Des investisseurs mondiaux de renom détiennent une participation dans Freshworks avant l’introduction en bourse. Accel, Tiger Global Management, CapitalG et Sequoia Capital India font partie des investisseurs de Freshworks. Bien que Freshworks soit toujours une entité déficitaire, elle a enregistré une forte croissance de ses revenus tout en réduisant ses pertes. Au cours des six mois se terminant en juin 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 168,92 millions de dollars, contre 110,47 millions de dollars à la même période l’année dernière. Les pertes nettes se sont réduites à 9,8 millions de dollars contre 57 millions de dollars il y a un an.

Wall Street a vu un grand nombre d’offres publiques initiales depuis le début de la course haussière post-pandémique et un nombre important d’entre elles étaient des sociétés technologiques.

