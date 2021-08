La startup de collecte de fonds Snap Raise lève 90 millions de dollars alors qu’elle étend sa plate-forme numérique pour aider les équipes des lycées

Le PDG de Snap Raise, Cole Morgan. (Capturer la photo de levage)

Parlez de l’atteinte de votre objectif de collecte de fonds.

Snap Raise, la startup basée à Seattle qui aide les équipes et les clubs des lycées à collecter des fonds numériques, a clôturé un tour de financement de 90 millions de dollars, a annoncé mardi la société mère Snap Mobile Inc..

Le PDG Cole Morgan a déclaré à . que l’énorme injection d’argent permettra à Snap Raise de voir plus grand et de se développer autour des opportunités liées à la collecte de fonds.

“Il y a beaucoup de domaines différents dans lesquels nous pouvons entrer, mais je pense que ce que nous voulons vraiment faire de manière holistique, c’est créer un logiciel de gestion de programme”, a déclaré Morgan. « Une grande partie de ce que les entraîneurs et les chefs de groupe sont chargés de faire est de créer des programmes pour les écoles secondaires. Mais le problème, c’est qu’il n’y a pas de vrai logiciel qui leur permette de le faire.

Snap Raise envisage une boîte à outils utilisée par les équipes sportives des lycées, les programmes artistiques, les clubs et autres groupes qui les aideront à gérer une liste de tâches autour de la collecte de fonds, de la budgétisation, de l’administration d’équipe, du commerce électronique, etc. L’écosystème de services logiciels permettra aux entraîneurs et autres dirigeants de créer plus facilement des programmes durables et de faire face à un roulement élevé.

Il existe une multitude d’autres outils logiciels pour aider les programmes des lycées à collecter des fonds, tels que TeamSnap, VNN, RallyUp et d’autres. Et GoFundMe est une énorme plate-forme contre laquelle rivaliser.

Morgan pense que la technologie de Snap Raise peut également servir un objectif plus important en matière d’équité.

« Je pense que souvent, ce que vous voyez entre les nantis et les démunis est un grand groupe de personnes qui peuvent [provide] soutien », a déclaré Morgan. « J’espère que la technologie égalise les règles du jeu, pour dire que vous n’avez pas besoin de 25 parents tout le temps autour de vous pour vous aider à élever et à construire votre programme. Il existe une suite de solutions logicielles qui vous permet de porter autant de chapeaux que possible.

Classé n ° 54 sur l’indice . 200 des startups du nord-ouest du Pacifique, Snap Raise a aidé 48 000 équipes, groupes et clubs à lever plus de 430 millions de dollars depuis 2014. La société affirme que sa plate-forme en ligne se différencie par son utilisation des processus « connaissez votre client ». qui assurent une gestion sécurisée des fonds et une protection financière pour les personnes impliquées.

La startup a vendu sa ligne d’activité Snap Advance pour les universités et les organisations à but non lucratif à Graduway, basée en Israël, en mars 2020.

PRÉCÉDEMMENT: Cet entrepreneur est passé de la vente de pâte à biscuits à la gestion de l’une des startups à la croissance la plus rapide de Seattle

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les écoles et les sports a ralenti Snap Raise, mais selon Morgan, cela a permis à la startup de repenser l’entreprise et l’ensemble du processus de vente. L’ancien CTO d’Expedia, Stuart Silberg, a rejoint Snap Raise en tant que CTO en décembre.

“Nous sommes devenus beaucoup plus efficaces en tant qu’entreprise”, a déclaré Morgan. “Nous avons pu doubler ce que nous avons fait pendant la pandémie”, a-t-il ajouté, affirmant que l’entreprise était sur le point d’aider les groupes scolaires à collecter 1 million de dollars en une seule journée pour la première fois.

La pandémie a aidé les entreprises parce que Morgan a déclaré que c’était une fonction forçante pour les écoles à adopter la technologie.

« J’ai fondé Snap il y a huit ans et j’ai personnellement été en première ligne pour essayer d’amener les entraîneurs, les écoles et les enseignants à adopter la technologie pour de nombreuses raisons différentes », a déclaré Morgan. « Nous avons commencé à voir une demande des écoles que nous n’avons jamais vue. »

Morgan a cofondé Snap Raise en 2014 avec Eddie Behringer, qui est parti en 2019 pour lancer une nouvelle startup fintech appelée Copper Banking.

Snap Raise a levé 114,8 millions de dollars à ce jour et emploie désormais 158 personnes.

Le tour de table a été mené par Elysian Park Ventures, la branche d’investissement privée affiliée au groupe de propriété des Dodgers de Los Angeles.