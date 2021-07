La startup de commerce électronique Fabric lève 100 millions de dollars lors du dernier tour de table géant pour une startup de Seattle

Fabric PDG Faisal Masud. (Photo de tissu)

Un autre jour, un autre gros tour de table pour une startup de Seattle.

La société de commerce électronique Fabric vient de décrocher un investissement de 100 millions de dollars pour aider les détaillants à vendre leurs produits en ligne.

Le financement intervient cinq mois seulement après que Fabric a levé un tour de série A de 43 millions de dollars. L’entreprise de 4 ans a déclaré que ses revenus avaient augmenté de plus de 800% d’une année sur l’autre, la pandémie ayant accéléré l’adoption du commerce électronique. Elle emploie désormais 161 personnes, en hausse de 400% depuis février.

Le tour de la série B valorise Fabric à 850 millions de dollars, selon Bloomberg, contre une évaluation de 193 millions de dollars en février.

Fabric se dirige rapidement vers le statut de licorne, sur le point de rejoindre une liste croissante de startups technologiques privées dans la région de Seattle évaluées à plus d’un milliard de dollars.

La scène des startups de Seattle grésille avec un financement record, une augmentation des embauches, 12 licornes

Des entreprises de la région de Seattle, notamment Highspot, Zenoti, Outreach, Rec Room et Amperity, ont levé des tours de capital-risque de 100 millions de dollars ou plus au cours des six derniers mois au cours d’une année record de financement, à la fois à Seattle et à l’échelle nationale.

Fabric est l’une des nombreuses startups de commerce électronique basées à Seattle qui fournissent une infrastructure back-end pour les achats en ligne. Il vise à aider les marques de taille moyenne qui essaient de suivre Amazon mais n’ont pas l’expertise technique ou la capacité de créer des systèmes de commerce électronique robustes.

“Nous offrons une technologie et des conseils qui n’étaient auparavant disponibles que pour les plus grandes organisations de commerce électronique”, a déclaré le PDG de Fabric, Faisal Masud, dans un communiqué.

La plate-forme de l’entreprise est décrite comme « sans tête » ou « commerce modulaire ». Des clients tels que GNC et Restoration Hardware peuvent utiliser Fabric pour l’ensemble de leur pile, ou simplement choisir parmi sa suite d’API de commerce pour aider avec des parties spécifiques d’un système telles que les informations sur les produits ou la gestion des commandes, par exemple.

« Au lieu de coller des dizaines de modules de dizaines de fournisseurs différents, Fabric est la couche d’orchestration qui rassemble les meilleurs modules de manière transparente », a expliqué Masud dans ce billet de blog.

Le tissu profite de la récente vague d’achats en ligne ; Les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont augmenté de 39 % au premier trimestre de cette année. Pendant ce temps, les ventes en ligne en pourcentage du total des ventes au détail continuent de croître, représentant désormais 19,5% des ventes globales, contre 15,9% l’année dernière, a rapporté DigitalCommerce360.

Masud est un vétérinaire technique qui a passé plus de six ans chez Amazon dans les années 2000, aidant à créer des outils d’inventaire et à lancer la gamme de produits AmazonBasics. Il a ensuite travaillé chez eBay, Groupon et enfin chez Staples, où il a été directeur du numérique puis directeur de la technologie. Masud était plus récemment COO chez Wing, la société de drones appartenant à Alphabet, où il a lancé le programme mondial de livraison de drones pour les principaux détaillants de l’alimentation et de la pharmacie.

Ryan Bartley a initialement aidé à démarrer Fabric en 2017. Il a précédemment aidé à diriger le bureau d’ingénierie de Staples à Seattle avec Masud; le couple a également travaillé ensemble sur eBay. Bartley est le chef de produit de Fabric.

Fabric a levé un tour de table de 9,5 millions de dollars en octobre de l’année dernière. Le financement total est de 153 millions de dollars.

Stripes a dirigé le dernier cycle de financement, qui comprenait la participation de B Capital Group, Greycroft, Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures et Sierra Ventures. Le partenaire de Stripes, Ron Shah, rejoindra le conseil d’administration de Fabric.